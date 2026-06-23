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Aşırı sıcaklar Louvre Müzesi’ni vurdu: Ziyaret saatleri değişti

Paris’te etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, turizmi de etkiliyor. Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden Louvre turistlerin ve çalışanların sağlığının etkilenmemesi için önemli bir karar aldı. Müze, 24-27 Haziran tarihleri arasında güvenlik ve konfor gerekçesiyle erken kapanacak.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Aşırı sıcaklar Louvre Müzesi’ni vurdu: Ziyaret saatleri değişti

Fransa’nın başkenti Paris’te etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, kültürel kurumların çalışma düzenini değiştirmeye devam ediyor. Dünyaca ünlü Louvre Müzesi, yükselen sıcaklıklar nedeniyle ziyaret saatlerini geçici olarak kısaltma kararı aldı.

Louvre’da sıcaklık düzenlemesi

Paris'teki Louvre Müzesi ülkede etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle kapılarını ziyarete daha erken kapatacak.

Louvre Müzesinin internet sitesinden yapılan açıklamada, ülkede aşırı sıcakların etkili olduğu hatırlatılarak, günün en sıcak saatlerinde ziyaret ve çalışma koşullarının zorlaşması nedeniyle 24-27 Haziran tarihlerinde müzenin kapılarını ziyarete yerel saatle 18.00 yerine 16.00'da kapatacağı belirtildi.

Tarihi yapı sıcaklığa karşı zorlanıyor

Açıklamada, müzenin tarihi binasının dirençli olmasına rağmen bazı bölümlerinin hassas olduğuna ve iklim değişikliğine yeterince dayanıklı olmadığına işaret edilerek, 73 bin metrekarelik tarihi yapının güneş ışığına eşit bir şekilde maruz kalmadığı kaydedildi.

Ziyaretçi yoğunluğu ısıyı artırıyor

Bu nedenle müzenin bazı bölümlerinde hava sıcaklığının yükselmesinin personel ve ziyaretçilerde konforsuzluğa yol açtığı vurgulanan açıklamada, gün sonunda ziyaretçi yoğunluğunun da etkisiyle, ısı birikiminin en yüksek seviyeye ulaştığına işaret edildi.

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, ülkede yarın aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarm verilen vilayet sayısı 58'e çıkarıldı.

 

Etiketler
turist Louvre Müzesi Paris sıcak hava aşırı sıcaklar müze turizm sıcaklıklar
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