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Fransa'da kırmızı alarm verildi: Aşırı sıcaklar yüzünden 845 okul tatil edildi

Fransa’da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle yarın 845 okulun kapalı olacağı açıklandı. Birçok bölgede sıcaklık 40 dereceyi aşarken, yetkililer eğitim programlarında da değişikliğe gidildiğini duyurdu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Fransa'da kırmızı alarm verildi: Aşırı sıcaklar yüzünden 845 okul tatil edildi

Fransa, yaz aylarının en sert sıcak hava dalgalarından biriyle karşı karşıya kaldı. Ülkede etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle birçok bölgede eğitim hayatı aksadı. Meteoroloji ajansı Meteo-France tarafından yapılan uyarılar sonrası pazartesi günü 845 okulun kapatılacağı açıklandı.

Fransa'da sıcaklıklar nedeniyle 'kırımızı' alarm verildi

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'dan yapılan açıklamaya göre, aşırı sıcak hava nedeniyle 35 vilayette "kırmızı", 45 vilayette "turuncu" alarm verildi. Ülkenin farklı bölgelerinde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkarken, Landes vilayetine bağlı Pissos kasabasında termometreler 42 dereceyi gösterdi. Sıcak hava nedeniyle alarm seviyesi yarın 49 vilayette "kırmızı"ya, 40 vilayette "turuncu"ya çıkarılacak.

Öğrencilerin eğitimi de etkilendi

Aşırı sıcaklar öğrencilerin eğitim takvimini de etkiliyor. Fransa Milli Eğitim Bakanı Edouard Geffray, France 3'e yaptığı açıklamada, yarın sıcak hava nedeniyle 845 okulun kapalı olacağını belirtti. Geffray, 1800 okulun da eğitim saatlerinde değişikliğe gideceğini kaydetti.

Etiketler
sıcaklık sıcak hava Fransa okul tatil
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