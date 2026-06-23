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  • Paris’te sıcaklar hayatı durdurdu: Eyfel Kulesi erken kapatıldı

Paris’te sıcaklar hayatı durdurdu: Eyfel Kulesi erken kapatıldı

Paris’te etkisini artıran sıcak hava dalgası, kentin simgesi Eyfel Kulesi’ni de etkiledi. Ziyaretçi ve çalışan güvenliği gerekçesiyle kule, normalden erken saatlerde ziyarete kapatıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Paris’te sıcaklar hayatı durdurdu: Eyfel Kulesi erken kapatıldı

Fransa’nın başkenti Paris’te etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, kentin en önemli turistik noktalarından biri olan Eyfel Kulesi’nde günlük işleyişi değiştirdi. Normalde gece yarısına kadar açık olan kule, güvenlik gerekçesiyle erken kapatıldı.

Eyfel Kulesi’nde sıcak hava önlemi

Paris’te artan sıcaklıklar, Eyfel Kulesi’nde ziyaretçi akışını doğrudan etkiledi. Yetkililer, aşırı sıcakların hem ziyaretçiler hem de çalışanlar için risk oluşturması nedeniyle kulenin planlanan saatten önce kapatıldığını duyurdu.

Güvenlik gerekçesiyle erken kapandı

Normal şartlarda gece yarısına kadar açık olan Eyfel Kulesi, sıcak hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte erken saatlerde hizmet dışı bırakıldı. Kararın, yoğun sıcaklık nedeniyle oluşabilecek sağlık risklerini önlemeye yönelik alındığı belirtildi.

Turizm sıcaklardan etkileniyor

Paris’te son günlerde etkili olan sıcak hava dalgası, şehirdeki turistik hareketliliği de yavaşlattı. Özellikle açık alanlarda yoğun ziyaretçi alan bölgelerde sıcaklık nedeniyle kısıtlamalar ve düzenlemeler gündeme gelmeye başladı.

 

Etiketler
Paris sıcak hava turizm Eyfel
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