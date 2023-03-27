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Avrupa borsalarında banka hisseleri toparlıyor

Avrupa bankacılık sektörüne ilişkin endişeler, Silikon Vadisi Bankası (SVB) grubunun tüm mevduat ve kredilerinin First Citizens Bankası tarafından devralınacağının duyurulması ve yetkililerden gelen açıklamaların ardından hafifledi.

27 Mart 2023 | 14:46
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Avrupa borsalarında banka hisseleri toparlıyor

Avrupa’da Stoxx 600 Bankacılık Endeksi TSİ ile 14.40 itibarıyla yüzde 1,3 değer kazanarak 141 puana yükseldi.

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank hisseleri, cuma günü yüzde 11’den fazla değer kaybetmesinin ardından bugün yaklaşık yüzde 5 yükselişle işlem görüyor. Diğer Alman bankası Commerzbank'ın hisseleri ise yaklaşık yüzde 4 artış kaydetti.

İspanyol Santander ve İngiliz bankası Barclays'in hisseleri de yüzde 1 değer kazandı.

Bu arada, Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, kamu sigorta şirketi BGV Badische Versicherungen’un kuruluşunun 100. yıl dönümü için düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Avrupa bankacılık ve finans sisteminin "dayanıklı ve sağlam bir konuma sahip" olduğunu söyledi.

Avrupa’da bankacılık sektörünün güçlü sermaye ve likidite pozisyonlarına sahip olduğunu belirten Nagel, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) muhtemelen piyasa paniğini girdermek için önlemler alacağını belirtti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, Deutsche Bank’ın hisselerinin keskin değer kaybının ardından, bankanın çok karlı bir banka olduğunu ve endişelenmeye gerek duyulmadığını söylemişti.

ABD'nin en büyük 16. bankası olan SVB'ye 10 Mart'ta kayyum atanmış, bankanın iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri olmuştu. Söz konusu iflas, 9 gün sonra İsviçre bankası Credit Suisse'in, rakibi UBS tarafından acil bir şekilde devralınmasına yol açmıştı. Credit Suisse’deki kriz, Avrupa’da bankaların hisse fiyatları üzerinde baskı oluşturmuştu.

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