Avrupa’da kaos: İspanya, Portekiz ve Fransa’da elektrik kesintisi

Pazartesi günü (bugün) İspanya ve Portekiz’de yaşanan elektrik kesintileri sosyal hayatı derinden etkiledi.

Euronews’a göre, yaşanan kesinti milyonlarca kişiyi elektriksiz bıraktı. Her iki ülkenin de yetkilileri yapılan resmi açıklamalarla kesintilerin hem İspanya hem Portekiz genelinde olduğunu belirtiyor.

MADRİD’DEKİ BARAJAS HAVALİMANI ELEKTRİKSİZ KALDI

Madrid’de yer alan Barajas Uluslararası Havaalanı karanlığa gömülürken, telekomünikasyon altyapıları da elektrik kesintisinden etkilendi. Portekiz ve İspanya vatandaşları mobil ağlara erişim sağlayamazlarken bölgelerde yer alan havaalanları da bu durumdan etkilendi.

METROLARDA YOLCULAR MAHSUR KALDI

Euronews Portekiz, İspanya ve Portekiz başkentlerindeki metrolarda yolcuların mahsur kaldığı bilgilerini geçti. Bu hatlardaki trenler tünellerde sıkışıp kaldılar ve kesinti ayrıca hastaneleri de etkiledi.

Vatandaşlardan hatlara aşırı yüklenmemeleri çağrısında bulunan devlet yetkilileri, acil durumlar haricinde 112’nin aranmaması ile ilgili de uyarı yaptılar.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Andorra ve İspanya’nın sınırında yer alan Fransa’nın bazı kesimlerindeki insanlar da kesintilerden etkilendiklerine dair bildirimlerde bulundular. Son bilgiler Belçika’nın dahi kesinti yaşadığını gösteriyor.

İspanya’nın elektrik şirketleri Endesa ve Iberdrola, olayı araştırdıkları bilgisini geçerken, İber Yarımadası’ndaki ulusal şebekeleri etkileyen Avrupa elektrik şebekesi sorunlarının sebep olabileceği ile ilgili söylentiler yerel medyada geçiyor. Portekiz elektrik şirketi REN, Fransa’nın güneybatısındaki Alaric Dağı’nda çıkan ve yüksek gerilim hatlarına zarar veren yangının bu kesintinin sebeplerinden biri olabileceğini belirlediğini duyurdu.

ELEKTRİK KESİNTİSİ NE KADAR SÜRECEK?

İspanya, eşi benzeri görülmemiş bir elektrik kesintisiyle sarsılıyor. Independent'in haberine göre, ülke genelinde etkili olan kesintinin 6 ila 10 saat sürebileceği belirtiliyor. Bu olağanüstü durum karşısında Başbakan Pedro Sanchez'in derhal harekete geçtiği ve durumu yakından takip etmek üzere enerji şirketi Red Electrica'nın merkezine doğru yola çıktığı bildirildi.

İspanya'nın önde gelen radyo ağı Cadena Ser'in duyurduğu bu gelişme, ülke genelinde büyük bir endişe ve merak uyandırdı. Red Electrica ise sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, elektrik arzının yeniden sağlanmasının kademeli bir süreç olacağını vurguladı ve sorunun çözümü için aralıksız çalıştıklarını ifade etti.

Şirket, ilerleyen saatlerde yaptığı bir başka açıklamada, ülkenin güney ve kuzey bölgelerinde elektrik verilmeye başlandığı müjdesini verdi. Ancak Red Electrica, "tarihte benzeri olmayan" olarak nitelendirdiği bu geniş çaplı arızanın tamamen giderilmesinin 6 ila 10 saatlik bir zaman dilimini alabileceğini yineledi.

Bu beklenmedik ve uzun süreli elektrik kesintisinin nedenleri henüz netlik kazanmazken, Başbakan Sanchez'in Red Electrica nezdindeki temasları ve şirketin yürüttüğü çalışmalar, İspanya kamuoyu tarafından yakından izleniyor. Ülke genelinde hayatı olumsuz etkileyen bu durumun en kısa sürede çözüme kavuşturulması bekleniyor.

Kesintinin Etkileri:

Ulaşım: Metro sistemleri tahliye edildi, tren seferleri durduruldu ve trafik ışıkları çalışmadığı için büyük trafik sıkışıklıkları yaşanıyor. Madrid ve Lizbon havalimanlarında da aksamalar meydana geldi.

İletişim: Telefon ve internet hatlarında kesintiler bildiriliyor. Günlük Yaşam: ATM'ler ve elektronik ödeme sistemleri çalışmıyor. Madrid'deki bir tenis turnuvası yarıda kaldı. Jeneratör satan dükkanlarda kuyruklar oluştuğu bildiriliyor.



Acil Durum Hizmetleri: Hastaneler jeneratörlere geçti ancak bilgisayarlara erişimde sorunlar yaşanıyor. Polis, trafik düzenlemesi ve yardım talepleri için ek personel görevlendirdi.

Etkilenen Bölgeler: İspanya ve Portekiz'in yanı sıra, Fransa'nın bazı bölgeleri, Hollanda ve Belçika'da da elektrik kesintileri yaşandığına dair bilgiler var.