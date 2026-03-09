Plakada QR kod zorunlu mu? Karekodlu plaka kullanmama cezası var mı?

Yeni düzenleme ile birlikte plakalar artık sadece harf ve rakamlardan oluşmuyor. Plakanın üzerinde, il kodunun hemen sağında yer alan 15x15 mm boyutundaki karekod ve beraberindeki 12 haneli seri numarası, plakanın orijinalliğini tescil ediyor.

Cezai Yaptırımlar ve Yasal Sorumluluklar

Mevzuattaki son güncellemelerle birlikte, standart dışı plaka kullanımına yönelik denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Sürücülerin karşı karşıya kalabileceği yaptırımlar ise oldukça ağır:

APP (Avrupa Press Plaka) Kullanımı: Standart dışı yazı karakterleri veya kalın fontlarla hazırlanan bu plakaları kullanmaya devam eden sürücülere 2.647 TL para cezası kesiliyor. Ayrıca bu durum, aracın muayeneden geçmesine de engel teşkil ediyor.

Sahte Plaka Kullanımı: Başka bir araca ait olan veya tamamen sahte üretilen plakaları kullananlara 32.170 TL idari para cezası uygulanıyor.

Adli Süreç: Para cezasına ek olarak, sahte plaka kullanımı "Resmi Belgede Sahtecilik" suçu kapsamına alındığından, sorumlular hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılıyor.