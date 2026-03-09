Devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu: Sürüsünü 3 yılda 4 katına çıkardı

Projeleri takip ettiğini ve çiftliğini daha da büyütmek istediğini anlatan Tutar, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle bunları yaptım, bundan sonraki desteklerden de faydalanacağım. Bakanlığın il ve ilçelerindeki müdürlüklerin ekipleri her zaman beni destekledi, yanımda oldu. Onların desteği olmasa belki şu an bu hayvan sayısına gelemeyecektim, yapamayacaktım. Onların büyük desteği var, onlara çok teşekkür ediyorum. Kendi işimin patronu oldum, işletmemi daha büyüteceğim. Şu an 200'e yakın hayvanım var bunu daha da artırmak istiyorum."