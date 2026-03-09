ARA
DOLAR
44,05
0,03%
DOLAR
EURO
51,39
0,18%
EURO
ALTIN
7338,58
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kıyı Emniyeti personel alımı ne zaman? Şartları neler?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), bünyesinde görevlendirmek üzere 66 daimi işçi alımı yapacağını duyurdu. Resmi Gazete’de bugün (9 Mart 2026) yayımlanan ilana göre başvuru süreci resmen başladı. Peki Kıyı Emniyeti personel alımı ne zaman? Şartları neler?


Kıyı Emniyeti personel alımı ne zaman? Şartları neler?

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün (KEGM) bu ilanı, denizcilik sektöründe kariyer yapmak isteyenler ve kamu personeli olmayı hedefleyenler için oldukça kritik bir fırsat sunuyor. "Daimi işçi" statüsünde yapılacak bu alım, çalışanlara kamu güvencesi sağlaması açısından büyük ilgi görüyor.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Kanal: Başvurularınızı İŞKUR şubelerinden ya da esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

Liste Süreci: İŞKUR, başvuruları aldıktan sonra kriterleri karşılayan adaylardan oluşan "Nihai Listeleri" Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne iletecek.

Sözlü Sınav/Mülakat: Nihai listelerin kuruma ulaşmasının ardından mülakat yer ve tarihleri belirlenecek. Bu aşamada adayların mesleki bilgileri ve liyakatleri ölçülecek.

Sonuçların Takibi 

Kurumun ilanında da belirtildiği üzere, süreç tamamen dijital ve ilan usulü ilerleyecek:

Tebligat Yok: Adayların evlerine herhangi bir posta veya yazılı belge gönderilmeyecek.

Web Sitesi Takibi: Mülakat tarihleri, asıl ve yedek kazanan listeleri yalnızca kiyiemniyeti.gov.tr adresinden duyurulacak. Bu duyurular "tebligat" yerine geçtiği için adayların siteyi düzenli kontrol etmesi şart.

 

 

Kadro Detayları Özet Tablo

PozisyonKişi SayısıStatü
Gemici25Daimi İşçi
Yağcı15Daimi İşçi
Büro Personeli11Daimi İşçi
Mühendis8Daimi İşçi
İkinci Kaptan3Daimi İşçi
İkinci Mühendis3Daimi İşçi
Tekniker1Daimi İşçi
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL