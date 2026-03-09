Kıyı Emniyeti personel alımı ne zaman? Şartları neler?

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Kanal: Başvurularınızı İŞKUR şubelerinden ya da esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.

Liste Süreci: İŞKUR, başvuruları aldıktan sonra kriterleri karşılayan adaylardan oluşan "Nihai Listeleri" Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne iletecek.

Sözlü Sınav/Mülakat: Nihai listelerin kuruma ulaşmasının ardından mülakat yer ve tarihleri belirlenecek. Bu aşamada adayların mesleki bilgileri ve liyakatleri ölçülecek.

Sonuçların Takibi

Kurumun ilanında da belirtildiği üzere, süreç tamamen dijital ve ilan usulü ilerleyecek:

Tebligat Yok: Adayların evlerine herhangi bir posta veya yazılı belge gönderilmeyecek.

Web Sitesi Takibi: Mülakat tarihleri, asıl ve yedek kazanan listeleri yalnızca kiyiemniyeti.gov.tr adresinden duyurulacak. Bu duyurular "tebligat" yerine geçtiği için adayların siteyi düzenli kontrol etmesi şart.