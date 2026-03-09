Arefe günü ne zaman, hangi gün? Arefe günü resmi tatil mi?

2026 Ramazan Bayramı tatili, Mart ayının son haftasına denk gelen takvimiyle hazırlıklarını yapanların odağında. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre bu yıl bayram heyecanı Mart ayının ikinci yarısında yaşanacak.
2026 Ramazan Bayramı takvimi, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın ara tatil dönemiyle mükemmel bir şekilde örtüşerek hem öğrenciler hem de veliler için plan yapmayı oldukça kolaylaştırıyor.
Okullar İçin Kesintisiz Tatil
Bu yılın en büyük avantajı, okulların 16-20 Mart haftasında zaten ikinci dönem ara tatilinde olması.
Arefe Günü (19 Mart): Normal şartlarda resmi olarak yarım gün tatil olsa da, okullar ara tatil kapsamında olduğu için öğrenciler o gün okula hiç gitmeyecek.
Sonuç: Öğrenciler ve öğretmenler, hafta sonlarını da dahil ettiğimizde 13 Mart Cuma akşamından 23 Mart Pazartesi sabahına kadar toplamda 9 günlük kesintisiz bir tatilin tadını çıkaracaklar.
Çalışanlar İçin Kritik Takvim
Kamu ve özel sektör çalışanları için yasal takvim şu an için 3,5 günlük bir süreci kapsıyor:
Arefe Günü (19 Mart Perşembe): Saat 13.00’ten itibaren resmi tatil başlıyor.
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart Pazar
Tatil Uzatılacak mı?
Haftanın başındaki Pazartesi, Salı ve Çarşamba günlerinin (16-18 Mart) idari izinle birleştirilip tatilin memurlar için de 9 güne çıkarılması konusu şu an milyonların dilinde. Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da, ara tatil çakışması bu ihtimali her zamankinden daha güçlü kılıyor.