Arefe günü ne zaman, hangi gün? Arefe günü resmi tatil mi?

2026 Ramazan Bayramı takvimi, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nın ara tatil dönemiyle mükemmel bir şekilde örtüşerek hem öğrenciler hem de veliler için plan yapmayı oldukça kolaylaştırıyor.

Okullar İçin Kesintisiz Tatil

Bu yılın en büyük avantajı, okulların 16-20 Mart haftasında zaten ikinci dönem ara tatilinde olması.

Arefe Günü (19 Mart): Normal şartlarda resmi olarak yarım gün tatil olsa da, okullar ara tatil kapsamında olduğu için öğrenciler o gün okula hiç gitmeyecek.

Sonuç: Öğrenciler ve öğretmenler, hafta sonlarını da dahil ettiğimizde 13 Mart Cuma akşamından 23 Mart Pazartesi sabahına kadar toplamda 9 günlük kesintisiz bir tatilin tadını çıkaracaklar.