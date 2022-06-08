Avrupa Merkez Bankası (ECB), rekor seviyelere ulaşan enflasyonun üzerine gitmek için para politikasında yeni bir döneme hazırlanıyor.

Yeni ekonomik tahminler ve hızla yükselen fiyatlar nedeniyle ECB Başkanı Christine Lagarde ve yönetim kurulu üyelerinin, haziran toplantısında varlık alımlarını bitirmeye karar vermesi öngörülürken, varlık alımlarının sona ermesiyle negatif faiz oranından çıkmanın yolunun da aranacağı tahmin ediliyor.

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son haftalarda ECB yetkililerinin uluslararası medyaya ECB’nin bundan sonra ne yapması gerektiğine dair yoğun bir şekilde yorum ve görüş verdiğini belirtti.

Tüm bu yorumlardan hareketle ECB’nin, politika faizinin artırılıp artırılmayacağı, hatta ne zaman yükseltilmesi gerektiği konusunda tartışma aşamasını kesinlikle geçtiğinin açık olduğunu ifade eden Houte, ECB Yönetim Kurulu Üyesi Philip Lane’nin ECB’nin “önceden taahhütte bulunmam” stratejisini bıraktığını söyledi.

Houte, Lane’nin “temmuz başında net varlık alımlarının fiilen sona ereceğini, 21 Temmuz’daki ECB toplantısında 25 baz puanlık bir artış, eylül toplantısında yine 25 baz puanlık bir faiz artırımı daha ilan edilebileceğini” belirttiğini ve Lane’nin para politikasını normalleştirme yol haritasını açıkladığını anımsattı.

Bu “şahin” duruşun enflasyonun beklenenden daha inatçı ve zor olması, enflasyon beklentilerinin yükselmesinden kaynaklandığını aktaran Houte, şunları kaydetti:

“Ekonomi; Rusya-Ukrayna savaşı, devam eden tedarik zinciri sorunları, yüksek enerji fiyatları ve artan ters rüzgarlarla karşı karşıya kalacak ancak bunlar ECB’yi geleneksel olmayan para politikası önlemlerini almaktan alıkoymayacak. Çünkü enflasyon yüzde 8,1 seviyesine ulaştı. Bu nedenle toplantıda ECB Yönetim Kurulu, temmuz ayında net varlık alımlarının sona ereceğini açıklayabilir. Bu da 21 Temmuz’da ilk faiz artırımının kapısını aralayacak.

ECB’nin 25 baz puanlık mı veya 50 baz puanlık mı faiz artırımı yapacağı konusunda belirsizlikler hala bulunuyor ancak çok büyük ihtimalle eylül ayında negatif faiz oranları ortadan kalkabilir.”

“ECB toplantı öncesinde maksadını iyi anlatan mesajlar verdi”

Rabobank ECB ve Avro Bölgesi Makro Strateji Başkanı Elwin de Groot da ECB’nin, toplantı öncesinde maksadını iyi anlatan mesajlar verdiğini söyledi.

Enflasyon görünümünün daha da kötüleşmesinin acil önlem alınmasını gerektirirken, ekonomiye ilişkin son verilerin bir miktar sıkılaşmaya olanak sağlayacak kadar somut ve gerçekçi olmaya devam ettiğini aktaran Groot, “Enflasyon verileri, 50 baz puanlık bir faiz artışı olasılığını artırdı. 50 baz puanlık artırıma gitmenin zaten ECB’nin temel durumu haline gelme ihtimalinin düşük olduğuna inanıyoruz. ECB faizlerde 50 baz puanlık bir artırıma gidecekse bunun temmuz yerine eylül veya sonrasında olmasını tercih ederiz.” ifadelerini kullandı.

Groot, ECB Başkanı Lagarde’ın temmuz ve eylül ayları için 25 baz puanlık bir baz çizgiyi koruduğunu kaydetti.

“ECB, haziran toplantısından sonra açıklanacak verilere göre adım atacak”

Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert ise ECB’nin üçüncü çeyreğin başında varlık alımlarının sonlandırılmasına karar verebileceğini, eylül ayına ilişkin de negatif faiz oranlarına işaret edebileceğini belirtti.

Schubert, ECB’nin haziran toplantısından sonra açıklanacak verilere göre adım atacağını söyledi.