Trump’ın Alcatraz planı: 152 milyon dolarlık bütçe, maksimum güvenlik! Ada havadan görüntülendi

ABD’nin California eyaletinin San Francisco kentinde, ABD Başkanı Trump’ın Alcatraz Adası’nı güvenli bir hapishane olarak inşa edip açmak için 152 milyon dolar talep ettiği süreçte Alcatraz Adası havadan görüntülendi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın, San Francisco açıklarında bulunan tarihi Alcatraz Adası’nı yeniden yüksek güvenlikli bir hapishane olarak yapılandırma planı, dünya kamuoyunda ve ABD iç siyasetinde geniş yankı bulmaya devam ediyor.
Başkan Trump’ın, federal hapishane sistemini güçlendirme ve suçla mücadele stratejisi kapsamında Alcatraz’ı tekrar devreye sokma girişimi, resmi bütçe talepleriyle somutlaşmış durumda.
Beyaz Saray, adanın modern güvenlik standartlarına uygun hale getirilmesi, altyapısının yenilenmesi ve "kaçılması imkansız" bir tesis inşası için ilk etapta 152 milyon dolar tutarında bir ödenek talep etti.
Plan, tarihi dokunun korunarak iç kısmın son teknoloji gözetleme ve hücre sistemleriyle donatılmasını öngörüyor.
Projenin bütçe süreci devam ederken, Alcatraz Adası (halk arasındaki adıyla The Rock / Kaya) havadan görüntülendi.
1963 yılından bu yana müze olarak hizmet veren tesisin dış cephesindeki aşınmalar ve deniz suyunun yarattığı korozyon net bir şekilde görülüyor.
Havadan çekilen kareler, adanın anakara ile olan izole bağını ve inşaat sürecinde yaşanabilecek lojistik zorlukları (malzeme sevkiyatı, işçi ulaşımı vb.) bir kez daha kanıtlıyor.
Trump yönetiminin bu adımı, hem lojistik hem de sembolik açıdan büyük bir tartışma başlatmış durumda. Aktivistler ve tarihçiler, adanın bir ulusal park ve müze statüsünde kalması gerektiğini, hapishane olarak açılmasının kültürel mirasa zarar vereceğini savunuyor.
Eleştirmenler, 152 milyon doların başlangıç maliyeti olduğunu ve adanın ada olması sebebiyle işletme maliyetlerinin çok yüksek olacağını vurguluyor.
California eyalet yetkilileri ve San Francisco yerel yönetimi, adanın federal bir projeyle yeniden hapishaneye dönüştürülmesine karşı hukuki yollara başvurabileceklerini sinyalini veriyor.
Alcatraz, 1934-1963 yılları arasında Al Capone gibi isimlerin de kaldığı, dünyanın en ünlü federal hapishanelerinden biri olarak hizmet vermişti. Trump dönemindeki bu yeni girişim, "The Rock"ın efsanesini modern bir güvenlik tartışmasına dönüştürmüş durumda.
Hükümet yetkilileri ve teknik ekiplerin 2025 yılındaki incelemeleri sonucunda, mevcut tarihi yapının modern bir "Supermax" (yüksek güvenlikli) hapishane standartlarını karşılamadığı görüldü.