Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK) paylarının fiyatında, bedelli sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFK)
%25 Bedelli Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 41,00 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)