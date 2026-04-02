Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri"ni yayımladı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Mart haftasında 137,1 milyon dolarlık hisse senedi alırken 1 milyar 369,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 78,1 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör İhraçları (ÖST) sattı.

Yabancı yatırımcılar 27 Mart haftasında hissede 3 hafta aranın ardından yeniden alıma geçerken, tahvil tarafında güçlü satış gerçekleştirdi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 19 Mart haftasında 39 milyar 567 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Mart haftasında 38 milyar 627,3 milyon dolara düştü.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 559,6 milyon dolardan 14 milyar 997,6 milyon dolara gerilerken ÖST stoku da 1 milyar 947,9 milyon dolardan 1 milyar 863,3 milyon dolara indi.