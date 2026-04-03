Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA) paylarının fiyatında, temettü ödemesi nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)
Pay Başına Brüt Temettü: 0,58 TL
Pay Başına Net Temettü: 0,493 TL
Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 10,79 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)