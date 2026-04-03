Ağaoğlu Avrasya GYO halka arzında talep toplamada son gün bugün.

Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin halka arzında 1 Nisan’da başlayan talep toplama süreci bugün sona eriyor.

Halka arzda pay başına satış fiyatı 21,10 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL olması bekleniyor. Halka arz kapsamında toplam 176 milyon adet pay satışı gerçekleştirilecek ve şirketin halka açıklık oranı yüzde 25,11 olacak.

Halka arz, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak. Halka arz edilen payların dağıtımında yurt içi bireysel yatırımcılara yüzde 63, yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 25, yurt dışı kurumsal yatırımcılara yüzde 10 ve şirket çalışanlarına yüzde 2 pay ayrıldı.

Talep toplama sürecinin tamamlanmasının ardından şirketin payları Borsa İstanbul’da AAGYO koduyla işlem görecek.