Mevsim etkisinden arındırılmış enflasyon belli oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,02 oranında artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE, martta aylık yüzde 2,02 arttı.

Endeks, enerjide yüzde 4,75 yükseldi

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 1,84, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,11 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 4,75, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,89, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,37 ve hizmette yüzde 2,77 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin martta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2,02
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE1,84
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,11
Enerji4,75
Gıda ve alkolsüz içecekler0,89
Enerji ve gıda dışı mallar1,37
Hizmet2,77
