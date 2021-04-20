Dünya futbolunun bir numaralı tartışma konusu Avrupa Süper Ligi projesinde yeni gelişme var… İddiaya göre 4 kulüp projeden çekilebilir.

BBCTürkçe’nin haberine göre Brighton ile oynanacak Premier Lig mücadelesi öncesi 1000 kadar Chelsea taraftarı, Stamford Bridge’te toplanıp, takımlarının Süper Lig’e katılmasını protesto etti.

Habere göre Chelsea ve Manchester City Avrupa Süper Ligi planlarından çekilmek için gerekli belgeleri hazırlıyor.

Chelsea’nin sahibi Roman Abromoviç’in taraftarların tepkisi ve yönetim kuruluyla yaptığı toplantının ardından çekilme kararını aldığı kaydediliyor.

Barcelona ve Atletico Madrid’in de ligden çekildikleri yönünde henüz teyit edilmemiş iddialar var. Buna karşın Manchester United ve Liverpool’un tutumlarında henüz bir değişiklik yok.

AVRUPA SÜPER LİGİ PROJESİ NEDİR?

İngiltere’den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya’dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya’dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, “Avrupa Süper Ligi” adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu. Takımların imzaladıkları katılım belgelerinin ne kadar bağlayıcı olduğu belirsiz.

Şampiyonlar Ligi formatının, 2024-2025 sezonundan itibaren değiştirilmesi planı konusunda UEFA ile anlaşmazlık yaşayan kulüplerin, organizasyonun ticari hakları üzerinde daha fazla söz sahibi olmak istediği için böyle bir adım attıkları belirtiliyordu.

İddialara göre projeye destek veren kulüplerin 15 takımın sabit olduğu, 5 takımın ise her sezon değişeceği bir turnuva planladığı, takımların, 10’arlı iki grupta mücadele ettiği ve grupları ilk 4’te bitirenlerin, çeyrek finale yükseldiği bir turnuva düşünülüyordu. Her takımın en az 18 maça çıkması, kurucu üye konumundaki 15 kulübün 3,5 milyar avroluk geliri paylaşması planlanıyordu.

UEFA, FIFA, Avrupa Kulüpler Birliği, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri ise bildiri yayımlayarak önde gelen kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ise “Yeni kurulan Süper Lig’deki oyuncuların FIFA Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası’nda oynaması yasaklanacak.” açıklamasında bulunmuştu.