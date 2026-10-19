Bursa'dan dünyaya: Tofaş'ın Bursa Fabrikası’nda 7,5 milyonuncu araç banttan İndi

1968 yılında temelleri atılan, 1971 yılında ise 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve yaklaşık 600 çalışanıyla Bursa Fabrikası’nda üretime başlayan Tofaş; bugün 500 bin adetlik yıllık üretim kapasitesi, çok markalı üretim yapısı, ileri mühendislik yetkinlikleri, Ar-Ge gücü ve uluslararası pazarlara uzanan ihracat kabiliyetiyle yolculuğunu sürdürüyor.
Tofaş’ın üretim tarihinde yeni bir kilometre taşını temsil eden 7,5 milyonuncu araç ise Fiat Ulysse oldu. Stellantis Türkiye faaliyetlerinin Tofaş çatısı altında birleşmesiyle yeni bir döneme giren şirket; K0 ve K9 projeleriyle üretim hacmini ve ürün çeşitliliğini artırırken, Bursa Fabrikası’nın Stellantis dünyasındaki stratejik rolünü de güçlendiriyor. K0 projesiyle birlikte Tofaş’ın Kuzey Amerika’ya yönelik üretim ve ihracat yolculuğu da yeniden başlıyor. 1971 yılında başlayan üretim yolculuğunda bugün 7,5 milyon araca ulaşan Tofaş, geride kalan yaklaşık 55 yıllık üretim döneminde takvim günü ortalamasıyla her gün aralıksız yaklaşık 375 araç üretmiş oldu.
1 7,5 milyonuncu araç Fiat Ulysse oldu
Tofaş, üretimde önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Bursa Fabrikası’nda üretim bandından indirilen 7,5 milyonuncu araç Fiat Ulysse oldu. 1968 yılında temelleri atılan ve 1971 yılında seri üretime başlayan Tofaş, yarım asrı aşan tarihinde Türkiye otomotiv sanayisinin gelişiminde öncü roller üstlendi. İlk yıllarında 20 bin adetlik üretim kapasitesi ve yaklaşık 600 çalışanla faaliyet gösteren şirket, üretim, ihracat, Ar-Ge ve ürün geliştirme alanlarında gerçekleştirdiği yatırımlarla bugün yılda 500 bin adetlik üretim kapasitesine ve Türkiye’nin ötesine uzanan güçlü bir ihracat ağına sahip önemli bir üretim merkezine dönüştü.
2 Murat 124’ten Fiat Ulysse’ye uzanan üretim yolculuğu
Tofaş’ın Bursa’daki üretim yolculuğu, Türkiye otomotiv tarihinin de önemli kilometre taşlarını içinde barındırıyor. Murat 124 ile başlayan bu serüvende binek otomobillerden hafif ticari araçlara, Türkiye pazarı için geliştirilen modellerden farklı kıtalara ihraç edilen global ürünlere kadar geniş bir ürün gamı Bursa’daki üretim bantlarından dünya yollarına çıktı. Tofaş’ın 1 milyonuncu aracı Fiat Tempra, 2 milyonuncu aracı Fiat Palio Go, 3 milyonuncu ve 4 milyonuncu araçları Fiat Fiorino, 5 milyonuncu aracı Fiat Egea Hatchback, 6 milyonuncu aracı Fiat Egea Sedan ve 7 milyonuncu aracı Fiat Egea Cross Wagon olmuştu. 7,5 milyonuncu aracın Fiat Ulysse olması ise Tofaş’ın üretim tarihinde yeni dönemin bir başka simgesi oldu. Bu kilometre taşlarının her biri Tofaş’ın gelişimindeki farklı bir aşamayı temsil etti. Fiorino ile çok markalı üretim kabiliyeti öne çıkarken, Egea ürün ailesi Tofaş’ın global ürün geliştirme ve Ar-Ge gücünün önemli göstergelerinden biri oldu. Bugün ise Tofaş, geçmişten gelen üretim deneyimini Stellantis bünyesinde yürüttüğü yeni nesil ürün projeleri, artan model çeşitliliği, mühendislik kabiliyeti ve ihracat hedefleriyle yeni bir ölçeğe taşıyor.
3 “7,5 milyon araçlık yolculuğun arkasında çok büyük bir emek var”
Konu hakkında değerlendirme yapan Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, şunları söyledi:
“Tofaş’ın Bursa’da başlayan üretim yolculuğunda bugün 7,5 milyonuncu aracımıza ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu rakam bizim için yalnızca önemli bir üretim adedini değil; yarım asrı aşan sanayi birikimimizi, sürekli gelişen mühendislik kabiliyetimizi ve kuşaklar boyunca Tofaş’a emek veren çalışma arkadaşlarımızın ortak başarısını ifade ediyor. Murat 124’ten Fiat Ulysse’ye uzanan bu yolculukta Türkiye otomotiv sanayisinin gelişimine katkı sağlayan çok sayıda projeye imza attık. Farklı dönemlerde geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz modellerle hem iç pazarda hem de dünya pazarlarında önemli sorumluluklar üstlendik. Bugün Tofaş için yeni bir büyüme dönemindeyiz. Çok markalı üretim yapımızı güçlendiriyor, yeni yatırımlarımızla üretim hacmimizi ve ürün çeşitliliğimizi artırıyoruz. K0 ve K9 projelerimiz Bursa Fabrikamızın Stellantis dünyasındaki rolünü daha da ileri taşıyor. K9 model ailesi için çok markalı üretim törenimizi de ekim ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. K0 projemizle birlikte Kuzey Amerika pazarı için 2027 yılı başında yeniden ihracata başlayacak olmamız da bu yeni dönemin en önemli adımlarından biri. Üretim gücümüzü artırırken kalite ve verimlilikte de Stellantis dünyasının en güçlü fabrikaları arasında yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde Ar-Ge ve mühendislik yetkinliklerimiz, ihracat kabiliyetimiz ve çalışanlarımızın deneyimiyle ülkemiz için daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz. 7,5 milyonuncu aracımıza uzanan bu yolculukta emeği bulunan tüm çalışma arkadaşlarımıza, bayilerimize, tedarikçilerimize ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.”
Yeni döneme ilişkin de açıklamalar yapan Cengiz Eroldu, “Stellantis Türkiye faaliyetlerinin Tofaş çatısı altında birleşmesiyle şirketimiz için yeni bir dönem, adeta Tofaş 2.0 başladı. Yeni model yatırımlarımız, artan üretim çeşitliliğimiz ve Bursa Fabrikamızın üretim merkezi olarak güçlenen rolüyle bu dönemi önemli bir büyüme fırsatı olarak görüyoruz. Tofaş, Türkiye pazarındaki güçlü konumunun yanı sıra Stellantis için giderek daha önemli bir rol üstleniyor” diye konuştu. Tofaş’ın yeni dönemde büyüyen üretim rolünü kalite ve verimlilik göstergeleri de destekliyor. 7,5 milyonuncu aracın üretimi, böylece yalnızca Tofaş tarihindeki yeni bir üretim adedini değil; Murat 124 ile başlayan yarım asrı aşkın sanayi yolculuğunun, çok markalı üretim, yeni nesil hafif ticari araç projeleri, Kuzey Amerika’ya yeniden ihracat ve Bursa’nın Stellantis dünyasında büyüyen rolüyle devam eden yeni dönemini de simgeliyor.