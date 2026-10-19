Volkswagen yönetimi, dünya çapındaki 660 binden fazla çalışanının maaşını bu yılki seviyede dondurmayı ve 2030 yılına kadar bu seviyede tutmayı planlıyor. Bu açıklama, Almanya'nın en büyük işçi sendikası olan IG Metall tarafından yapıldı.

Sendikaya göre grup, Ekim ayının başından itibaren geçerli olmak üzere maaş artışı yapılmaması yönünde bir talimatı halihazırda yayımladı.

Sendikalar ne diyor?

Around Prague'da yer alan habere göre; grubun Avrupa ve küresel işyeri temsilciliği, yönetimin niyetlerini intranet üzerinden çalışanlara bildirdi. Alınan önlem, enflasyon oranında dahi maaş artışı öngörmüyor. Sendika temsilcileri, "Her yıl yaşam maliyetini artıran enflasyon nedeniyle bu durum, reel ücretlerde bir düşüşe yol açacaktır" açıklamasında bulundu. Temsilciler, çalışanlardan ciddi bir direnç bekliyor; nitekim bu karar önümüzdeki dört yıl boyunca reel ücretlerde yüzde 10 veya daha fazla bir kesinti anlamına geliyor. Bir Volkswagen sözcüsü ise DPA ajansına yaptığı açıklamada, "Bu tür spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz" dedi.

Grevler 1 Ocak'ta başlayabilir

Son dönemde yüksek maliyetler, kapasite fazlası, büyüyen Çin rekabeti ve ABD gümrük vergileri ile mücadele eden grup, geniş çaplı bir yeniden yapılanmaya hazırlanıyor. Almanya'daki dört fabrikanın kapatılma ihtimali var. Geçtiğimiz ay denetleme kurulu, şirket tarihinin en büyük yeniden yapılanma planını onayladı: Önümüzdeki on yılın sonuna kadar dünya çapında 100 bine kadar istihdam kesintisi yapmak ve model sayısını sınırlandırmak.

Eylül ayının sonunda Volkswagen, IG Metall ile gelecekteki toplu iş sözleşmesini yeniden gözden geçireceğini ve personel azaltma konusunda daha fazla esneklik kazanmak amacıyla mevcut bazı toplu sözleşmeleri 31 Aralık tarihi itibarıyla feshedeceğini duyurmuştu. Sendikalar bu hamleyi büyük bir hayal kırıklığı olarak niteledi ve grevler de dahil olmak üzere anlaşmazlığı tırmandırmakla tehdit etti. Grevler, mevcut grev yapmama taahhüdünün sona ereceği 1 Ocak itibarıyla başlayabilir.