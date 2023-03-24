ARA
Bist 100
5017,45
-0,88%
Bist 100
Dolar/TL
19,0736
0,2171%
Dolar/TL
Euro/TL
20,4863
-0,6271%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0741
-0,8475%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1226,56
0,53%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Bankacılık krizi Almanya'ya mı sıçradı? Hisse fiyatı 5 en ayın en düşüğünde

Bankacılık krizi Almanya'ya mı sıçradı? Hisse fiyatı 5 en ayın en düşüğünde

Almanya'nın en büyük pazar payına sahip bankası Deutsche Bank hisseleri, tahvillerinin kredi risk primindeki (CDS) keskin artışın etkisiyle düşüşünü üçüncü güne taşıdı.

24 Mart 2023 | 14:55
0
Bankacılık krizi Almanya'ya mı sıçradı? Hisse fiyatı 5 en ayın en düşüğünde

ABD merkez bankası Fed’in son faiz artışının ardından bankacılık sistemindeki stres artmaya devam ederken, Deutsche Bank hisseleri bugün TSİ 12.45 itibarıyla yüzde 9 değer kaybederek 8,5 euroya geriledi. Dün de hisseler yüzde 3,2 düşüşle günü tamamlamıştı. Böylece bankanın hisseleri son üç günde yaklaşık yüzde 13 değer kaybetti.

Bankanın tahvillerinin CDS maliyeti, son üç günde yaklaşık yüzde 35 artarak 190 puan seviyelerine yükselirken, hisse senedinin fiyatı ise son beş ayın en düşük seviyesine yaklaştı.

İsviçre bankası Credit Suisse'teki gelişmeler ve ABD'de Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası, küresel bankacılık sektörünün sağlığına ilişkin endişeleri artırırken, bu endişeler Avrupa bankalarını 17 Mart’tan beri baskı altına almıştı.

Avrupa’da Stoxx 600 Bankacılık Endeksi Mart 15’den beri yaklaşık yüzde 10 düştü,

İsviçre bankası Credit Suisse'teki güven krizi, küresel finans piyasalarında şok dalgaları yaratırken, UBS, 260 milyar dolara varan devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.

Avrupa'da bankalar UBS ile Credit Suisse arasındaki anlaşmada, nominal değeri 16 milyar franklık (17,3 milyar dolar) sermaye benzeri borçlanma aracı olan AT1 tahvili silinmesinin ardından baskı altında kalmıştı.

Credit Suisse'in kurtarılması bankaların tahvil fiyatlarının baskı altında olması nedeniyle Avrupa piyasalarında oynaklığa neden olmuştu.

AT1 tahvilleri, 2008'deki küresel finansal krizden sonra bankaların çökmesine karşı şokları absorbe etmeye yardımcı olması için Avrupa'da piyasaya sürülürken, söz konusu tahvillerle kriz zamanlarında bankalara ek bir tampon oluşturması amaçlanıyordu.

Avrupa'da AT1 tahvil piyasasının büyüklüğü yaklaşık 250 milyar euro olarak biliniyor.

Şimdiye kadar, AT1 tahvilleri Avrupa'da sadece bir kez silindi. 2017‘de İspanyol Santander Bankası'nın, iflasın eşiğine gelen rakibi Banco Popular'ı 1 euro karşılığında satın alması sırasında silinmişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1226,56 0,53%
  • ALTIN ONS 2000,16 0,31%
  • BIST 100 5017,45 -0,88%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,0736 0,2171%
  • EURO/TURK LIRASI 20,4863 -0,6271%
  • EURO/USD 1,0741 -0,8475%
  • INGILIZ STERLINI 1,22076 -0,64621%
  • JAPON YENI 130,047 -0,616%
  • KANADA DOLARI 1,3795 0,58074%
  • RUS RUBLESI 76,721 0,9487%
Günün En Çok Okunanları
'Kara Rapor' açıklandı: Türkiye'de en kirli havayı soluyan ilk 5 il
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
Türk Ticaret Bankası yeni sahibi belli oldu
GERİ
İLERİ
'Kara Rapor' açıklandı: Türkiye'de en kirli havayı soluyan ilk 5 il
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Bill Gates'e göre son on yılların en önemli teknolojik gelişmesi
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
15 kurum 52 hisse için ‘al’ diyor
İngiltere Merkez Bankası faiz artışını sürdürdü
İstihdam garantili Katılım Genç Gelişim Özel Programı nedir?
Kahramanmaraş'ta 5,3 büyüklüğünde deprem
SGK'dan EYT'de kafa karıştıran konulara örneklerle yanıt
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL