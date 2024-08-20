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Belarus'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Rossiya 1 kanalına verdiği demeçte, NATO birliklerinin Ukrayna'ya getirilmesi halinde Üçüncü Dünya Savaşı'nın başlayacağını belirterek bu durumda hem taktik hem de stratejik nükleer silah kullanılacağını vurguladı.

20 Ağustos 2024 | 22:53
Son Güncellenme: 20 Ağustos 2024 | 22:54
Belarus'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı

Sputnik'in haberine göre açıklamasında, Ukrayna'dan gelebilecek tehditlere karşı gerekli önlemleri aldıklarını dile getiren Lukaşenko, Belarus-Ukrayna sınırına mayın ve asker yerleştirdiklerini belirtti.

Lukaşenko, NATO'nun Ukrayna'ya birlik göndermesi ihtimalini değerlendirerek şu cümleleri kaydetti: Eğer Batılılar Ukrayna'ya NATO birliklerini getirirse, Üçüncü Dünya Savaşı başlayacak. Zira bu durumda hem taktik hem de stratejik nükleer silah kullanılacak.
Durumun gerginleşmesini istemediklerini belirten Lukaşenko, "NATO ile savaşı istemiyoruz. Ancak bunu yaparlarsa başka bir çaremiz kalmaz. Kırmızı çizgi kalmaz. Tek bir çizgimiz var, bu da devlet sınırıdır. Sınıra bastıkları anda yanıt verilecek" dedi.

'Karşılığında hiçbir şey vermemek için sinsice hareket etmiyoruz'

Rus devlet kanalı Rossiya’ya demeç veren Lukaşenko, Belarus ve Rusya’nın aynı gemide olduğunun altını çizdiği konuşmasında, “Eğer bu gemi alabora olursa hem Rusya hem de Belarus batar” ifadelerini kullanırken, bazı BDT ülkelerinin Rusya ile arasında mesafe koymaya çalıştığını ima ederek, “Neyi saklamalıyız? müttefiklik ilişkilerini mi? Biz (Belarus) bazı eski Sovyet ülkeleri gibi Rusya'dan bir şeyler almak ancak karşılığında hiçbir şey vermemek için sinsice hareket etmiyoruz” dedi.

2022 yılında Kazakistan’da meydana gelen olayları ve o yılın ocak ayında Kazakistan’ın talebiyle konuşlandırılan Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün ülkedeki istikrara katkısını hatırlatan Lukaşenko, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

Rusya'ya gelip destek ve yardım isteyeceğiniz zaman uzak değil. Yardım umacak başka kimse de yok... Kazakistan'da bir şeyler gelişti, kimden yardım istediniz? Çin'e mi, Hindistan'a mı, Pakistan'a mı? Hayır, Putin'den (Rusya Devlet Başkanı). Ve biz KGAÖ olarak oraya güçleri ayaklanmalardan sonra hemen konuşlandırdık, uçaklarımız öğleden sonra oraya indi. Sitem etmiyorum. Ancak işler böyle yürümez. Birlikte olmalıyız.

BDT ülkelerinin acil durumlarda yardım için Rusya ve Belarus'a başvuracaklarından emin olduğunu ifade eden Lukaşenko, ayrıca eski Sovyet coğrafyasında kurulan ekonomik bağların kaybedilmemesi çağrısında bulundu.

‘Ermenilere bizden başka kimin ihtiyacı var?’

Eski Sovyet ülkelerinin Batı’ya güvenmelerinin hata olduğunu dile getiren Belarus lideri, “Ne yani, Amerika ve Avrupa Birliği, Kazakistan ya da Özbekistan mallarını mı bekliyor? Hayır... Oysa bu mallar Rusya'da satılması için talep ediliyor. Bu ortak bir pazar. Elimizdekini neden kaybedelim? Dahası üstüne koymalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Lukaşenko, Rusya ve KGAÖ ile ilişkilerini yeniden gözden geçirerek Fransa ile işbirliğine yönelen Ermeni yönetiminin politikasına da değindiği konuşmasını, “Ermenilere bizden başka kimin ihtiyacı var? Kimsenin onlara ihtiyacı yok. Bırakalım ekonomilerini geliştirsinler ve sahip oldukları şeylere odaklansınlar. Hangi Fransa, hangi Macron (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) onları umursuyor? Yarın Macron gidecek ve herkes Ermenistan'ı unutacak” diye sonlandırdı.

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