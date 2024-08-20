22 yolcu taşıyan 50 metrelik yelkenli yat Bayesian pazartesi günü TSİ 03:00 sularında Sicilya'nın Palermo iline bağlı Porticello sahilinde deniz hortumu oluşmasına yol açan şiddetli bir fırtına yüzünden battı. İtalya sahil güvenliği ve itfaiye ekipleri 15 kişiyi kurtarırken, bir kişi öldü. İngiliz teknoloji girişimcisi Mike Lynch ve 18 yaşındaki kızı Hannah'ın aralarında olduğu 6 kişi ise kayıplara karıştı.

CNBC'de yer alan habere göre geminin aşçısı olan bir kişinin öldüğü İtalyan sahil güvenliği tarafından doğrulandı. Lynch'in eşi Angela Bacares de kurtarılan 15 kişi arasındaydı.

Pazartesi akşamı geminin enkazının içine ulaşan dalgıçların kayıpları arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Yatırım bankacılığı devi Morgan Stanley International'ın başkanı Jonathan Bloomer'ın da kaybolanlar arasında yer aldığı kaydedildi. Bloomer aynı zamanda sigorta şirketi Hiscox'un da başkanı.

Hiscox'un grup icra kurulu başkanı Aki Hussain, Bloomer ve eşi Judy'nin de kayıplar arasında olduğunu söyledi.

Hussain yaptığı açıklamada “Bu trajik olay karşısında derin bir şok ve üzüntü içindeyiz” dedi.

Beraat kutluyorlardı

Gemide bulunanların, kurumsal yazılım firması Autonomy'nin 59 yaşındaki kurucusu Lynch'in çalışanları ve ortakları olduğu düşünülüyor. Lynch, ABD'li teknoloji devinin kendisini 11 milyar dolarlık bir satışta Autonomy'nin değerini şişirmekle suçlamasının ardından Hewlett Packard ile uzun süren bir hukuk mücadelesine girmişti. Geçen yıl HP iddiaları nedeniyle yargılanmak üzere İngiltere'den ABD'ye iade edildi. Haziran ayında Lynch, üç aylık bir yargılamanın ardından dolandırıcılık suçlamalarından beraat etti. Medyada yer alan çeşitli haberlere göre tekne gezisi Lynch'in aklanmasının bir kutlamasıydı.

Lynch'in davadaki diğer sanığı olan ve beraat eden Stephen Chamberlain'in Cumartesi günü Cambridgeshire'da koşu yaparken bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.