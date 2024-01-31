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Beyaz Saray'dan Türkiye ve F-35 sorusuna yanıt

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Türkiye'nin, ABD'nin S-400'lere ilişkin endişelerini gidermesi halinde yeniden F-35 programına katılmasının mümkün olduğunu söyledi.

31 Ocak 2024 | 23:44
Beyaz Saray'dan Türkiye ve F-35 sorusuna yanıt

Kirby, günlük basın brifinginde F-35'lere ilişkin bir soruyu yanıtladı. Türkiye'ye F-16'ların satılmasının ardından bu ülkenin F-35 programına geri dönüp dönemeyeceğine ilişkin soruya Kirby, bu konuda şu anda bir değişiklik ya da güncel bir gelişme olmadığı yanıtını verdi. Kirby, "Bu konudaki görüşmelerimiz sürüyor, eğer Türkiye bu konudaki endişelerimizi giderebilirse ondan sonra F-35 programına katılımı restore edilebilir." dedi. Türkiye'de temaslarda bulunan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland, Rusya'dan alınan S-400 füze savunma sistemiyle ilgili durumun çözülmesi halinde Türkiye'yi yeniden F-35 programına kabul etmekten memnuniyet duyacaklarını belirtmişti. AA

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