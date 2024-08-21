Şarkıcı, listelerde zirveye çıkan country albümü ve saç bakım serisinin ardından, SirDavis adında bir Amerikan viski markası için LVMH iştiraki Moët Hennessy'yle ortaklık kurarak yeni bir girişimde daha bulundu.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Beyonce'nin Moët Hennessy'yle işbirliği, LVMH iştirakinin eşi Jay-Z'nin sahibi olduğu şampanya üreticisi Armand de Brignac'ın yüzde 50 hissesini satın almasından birkaç yıl sonra gerçekleşti.

42 yaşındaki pop yıldızının yüzde 51 çavdar ve yüzde 49 malt arpadan oluşan viskisi, İskoçya'nın Glenmorangie ve Ardbeg markalarındaki kreasyonlarıyla tanınan usta damıtıcı Bill Lumsden liderliğindeki bir ekip tarafından hazırlandı.

SirDavis, Güneyli köklerine uygun olarak Teksas'ta tamamlanacak, harmanlanacak ve şişelenecek. Şişesi 89 dolardan satılacak içkinin adını, Beyonce'nin Güney'de çiftçilik yaparken içki yasağı döneminde kaçak içki yapan büyük büyükbabası Davis Hogue'dan aldığı bildiriliyor.