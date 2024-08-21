ARA
DOLAR
33,92
0,09%
DOLAR
EURO
37,74
0,09%
EURO
GRAM ALTIN
2730,16
-0,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
9924,40
-0,58%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Beyonce yeni bir sektöre girdi

Beyonce, LVMH iştiraki Moët Hennessy'si ile viski sektörüne giriyor. ABD'li pop yıldızı, SirDavis viski markasını piyasaya sürmenin "kaderinde olduğunu" söylüyor.

21 Ağustos 2024 | 16:00
Son Güncellenme: 21 Ağustos 2024 | 16:34
Beyonce yeni bir sektöre girdi

Şarkıcı, listelerde zirveye çıkan country albümü ve saç bakım serisinin ardından, SirDavis adında bir Amerikan viski markası için LVMH iştiraki Moët Hennessy'yle ortaklık kurarak yeni bir girişimde daha bulundu. 

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Beyonce'nin Moët Hennessy'yle işbirliği, LVMH iştirakinin eşi Jay-Z'nin sahibi olduğu şampanya üreticisi Armand de Brignac'ın yüzde 50 hissesini satın almasından birkaç yıl sonra gerçekleşti.

42 yaşındaki pop yıldızının yüzde 51 çavdar ve yüzde 49 malt arpadan oluşan viskisi, İskoçya'nın Glenmorangie ve Ardbeg markalarındaki kreasyonlarıyla tanınan usta damıtıcı Bill Lumsden liderliğindeki bir ekip tarafından hazırlandı.

SirDavis, Güneyli köklerine uygun olarak Teksas'ta tamamlanacak, harmanlanacak ve şişelenecek. Şişesi 89 dolardan satılacak içkinin adını, Beyonce'nin Güney'de çiftçilik yaparken içki yasağı döneminde kaçak içki yapan büyük büyükbabası Davis Hogue'dan aldığı bildiriliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2730,16 -0,32%
  • ALTIN ONS 2503,65 -0,41%
  • BIST 100 9924,4 -0,58%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,584 0,216%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3601 -0,14317%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,5 0,244%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9156 0,0868%
  • EURO/DOLAR 1,1127 -0,0296%
  • EURO/TURK LIRASI 37,7394 0,0855%
  • STERLIN/DOLAR 1,30598 0,20563%
Borsa Haberleri
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Borsada yön nereye? Yükseliş beklentisi var mı? 3 yorum
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu
20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan konkordato ilan eden şirketle ilgili açıklama var
Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
GERİ
İLERİ
Kıraç Galvaniz halka arz gelirini nasıl kullanacak?
THY Spor Anonim Şirketi kuruldu
Borsada yön nereye? Yükseliş beklentisi var mı? 3 yorum
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Garanti Bankası (GARAN) üst yönetim görev dağılımını duyurdu
20 Ağustos borsada gün sonu özeti
Gündoğdu Gıda (GUNDG) borsa işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan konkordato ilan eden şirketle ilgili açıklama var
Borsa İstanbul’dan Kıraç Galvaniz (TCKRC) halka arzına ilişkin açıklama
AHES GYO (AHSGY) halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak? Şirket açıklaması...
2025’te kurulu gücünü 1800 MW’a çıkaracak
Hazine hisseleri Varlık Fonu'na geçen Koza'dan borsa açıklaması
Borsa güne düşüşle başladı (20 Ağustos)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL