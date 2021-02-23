Microsoft’un kurucusu Bill Gates’den, son dönemde Elon Musk’ın tweetleri ve kripto paralarla ilgili yorumlar geldi. Gates, TESLA ve SpaceX’in kurucusu Elon Musk’a atıf yaparak, “Elon Musk’tan daha az paranız varsa dikkatli olun” mesajını verdi.

Bill Gates, Bloomberg’e konuk oldu. Gates, çevresel nedenlerden dolayı -çok fazla enerji harcadığı- ya da adı Elon Musk olmayan bireysel yatırımcılar için bitcoin hayranı olmadığını söylüyor.

Musk’ın çok sofistike biri olduğunu belirten Gates, “Elon’un tonlarca parası var ve bu konuyu iyi biliyor. Bu yüzden Bitcoin’in düşüp yükselmesi konusunda bir kaygısı olduğunu sanmıyorum. Ama onun kadar fazla parası olmayan insanların bu tip çılgınlıklara katılmasını doğru bulmuyorum. Eğer Elon Musk kadar paranız yoksa, bu işlerden uzak durun” diyor.

Gates, yatırımcıların Musk’ın piyasa hareketlerini etkileyen adımlarını körü körüne izlemesinin bir hata olacağını belirterek şunları söyledi:

“Bence yeterince sermayesi olmayanlar bu çılgınlıklara kapılıyor. Bitcoin konusuna çok üstten bakmıyorum ama eğer Elon kadar paranız yoksa dikkatli olmakta fayda var.”

Gates ayrıca, bitcoin’in aşırı enerji harcadığına da dikkat çekerek, “Bitcoin çok enerji harcıyor, üstelik kimliğinizi belli etmeden anonim işlem yapabiliyorsunuz ve yaptığınız işlem geri alınamıyor” diye konuştu.

Kripto paraların daha şeffaf olması gerektiğini savunan ve farklı alanlarda fayda sağlayabileceğini belirten Gates, “Gates Vakfı bu teknolojiyi, hükümetlerin vatandaşlarına yardım fonları dağıtmasını sağlamak için kullandı” dedi.