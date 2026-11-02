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Edip Üçok
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OpenAI CEO'sundan yapay zeka vurgusu: Artık en iyi bilim insanlarından bile daha zeki

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, "Bu yılın başında yapay zeka en zeki bilim insanlarımız kadar akıllı değildi. Ancak şimdi çoğu bilim insanından daha zeki" dedi.

OpenAI CEO'sundan yapay zeka vurgusu: Artık en iyi bilim insanlarından bile daha zeki

OpenAI CEO'su Sam Altman, Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen Abu Dabi Uluslararası Petrol Sergisi ve Konferansı’nın açılışında yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Wise Voter'da yer alan habere göre; Altman, gelişmiş yapay zeka modellerinin artık genellikle en üst düzey bilim insanlarından bile daha zeki bir seviyeye ulaştığını söyledi. Modellerin mantık yürütme ve problem çözme yeteneklerindeki hızlı artışa değinen Altman, yapay zekanın sadece karmaşık veri analizlerinde değil, bilimsel araştırma ve inovasyon süreçlerinde de önde gelen araştırmacıların kapasitesini aşan bir performans sergilemeye başladığını vurguladı.

Yeni stratejik ortaklıkları da duyurdu

Etkinlik kapsamında OpenAI; G42 ve Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketi ile yeni stratejik ortaklıklar kurduğunu duyurdu. Bu anlaşmalar, OpenAI’ın öncü yapay zeka modellerinin ilk kez bir enerji şirketi tarafından küresel ölçekte kullanılması anlamına geliyor ve yapay zeka teknolojilerinin ağır sanayideki genişlemesine işaret ediyor.

Konuşmasında sektörün karşı karşıya olduğu en büyük engellere de değinen Altman, fiziksel enerji ve güç tedarikinin yapay zekanın gelişimi önündeki en kritik tıkanma noktası olduğunu vurguladı. Yapay zekadaki büyümenin sınırlandırıcı faktörünün yalnızca model yetenekleri değil, enerji ve veri merkezi gibi fiziksel altyapı imkanları olduğunu belirten Altman, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki gençlerin yaklaşık yüzde 80’inin ChatGPT’yi haftalık olarak kullandığını da sözlerine ekledi.

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Edip Üçok
EKONOMİST YAZARI Edip Üçok eucok@bigmedia.com.tr
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