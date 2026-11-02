Euro Bölgesi’nde İmalat PMI son iki ayın en düşük seviyesine indi

S&P Global, Euro Bölgesi'nin Ekim ayı imalat sanayi PMI verilerini yayımladı.

Buna göre, Eylül'de 52,9 olan Euro Bölgesi imalat sanayi PMI, ekimde 52,7'ye düştü. Böylece, Ekim'de imalat sanayi PMI son iki ayın en düşük seviyesinde belirlendi.

Euro Bölgesi'nde Eylül'de 53,6 olan imalat sanayi üretim endeksi de ekimde 52,8'e inerek son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Veriler, yeni siparişlerdeki büyümenin yavaşlamasına ve tedarik zinciri baskılarına rağmen imalat sanayi üretimindeki artışın sürdüğünü ortaya koydu.

Girdi maliyetleri mayıstan bu yana en hızlı artışını kaydederken üreticiler satış fiyatlarını da yükseltti.

PMI verilerinde 50'nin üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.