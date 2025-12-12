Bir milyoner neden personelini Cumartesi gecesi 23.00'te arıyor?

Forbes tarafından serveti yaklaşık 650 milyon Euro olarak hesaplanan José Elías, şirketine aldığı yeni üst düzey çalışanların sadakatini nasıl sınadığını anlattı.

Elias "Búscate la vida " adlı podcast'inde yeni işe aldığı yöneticilerini Cumartesi gecesi saat 23:00'te aradığını ve telefonun kaç kez çaldığına baktığını söylüyor. Bu yöntemi gerçek bağlılığın bir testi olarak görüyor. Telefon görüşmesinin kendisi onun için önemsiz. Ona göre hızlı bir cevap işlerine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor.

"Hafta sonları akşamları bile ulaşılabilir olmasını bekliyor"



Focus Online'da yer alan habere göre; José Elías, iş görüşmelerinde adayların çok şey vaat edebileceğini, ancak bu gibi testlere bakarak ne kadar ciddi olduklarını anlayabildiğini söylüyor. Ünlü milyoner, "Günümüzde özgeçmişler kolayca manipüle edilebiliyor. "Eğer Cumartesi gecesi saat 23:00'te CEO'mu aramam gerekirse, telefonu açmak zorunda, aksi takdirde benim için işe yaramaz," diyor.