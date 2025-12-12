Belediye villa parselleri satacak

Açıklamaya göre ilçenin gelişen konut bölgelerinde yer alan toplam 30 parsel ihaleyle satılacak.

Akçakaya Mahallesi’nde yer alan 10 villa parseli, 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.30’da, Talas Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenecek ihale ile satışa çıkacak. Açıklamada "Bölgenin panoramik manzarası ve ulaşım kolaylığı, parsellerin değerini daha da artırıyor" deniliyor.

GERİYE KALAN 20 PARSEL 25 ARALIK’TA İHALE EDİLECEK

Akçakaya’daki 4 ve Endürlük Mahallesi’ndeki 16 olmak üzere toplam 20 parsel için ikinci ihale, 25 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00’te yine Meclis Salonunda yapılacak.

PEŞİNDE YÜZDE 20 İNDİRİM, 36 AYA VARAN VADE

Parsellerde peşin ödemelerde yüzde 20 indirim ve 36 aya varan vade imkânı sunuyor.