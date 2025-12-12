Kilosu 2 liraya kadar düşmüştü: Tonlarca ürün ücretsiz dağıtıldı

Hatay Büyükşehir Belediyesi, tarla fiyatı 2 TL’ye kadar gerileyen ve maliyeti nedeniyle hasadı yapılamayan 320 ton ürünü satın alarak vatandaşlara ücretsiz dağıttı.
1 Fiyatı 2 liraya düştü
Hatay'da bu yıl mandalina bolluğu yaşanıyor. Mandalina fiyatları tarlada 2 TL'ye kadar geriledi.
2 Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti
Satış fiyatının, toplama maliyetini karşılamaması üzerine yerel üreticiye destek olmak için Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) harekete geçti.
3 Sosyal destek projesi başlatıldı
HBB, kırsal üretimin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması hedefiyle önemli bir sosyal destek projesini hayata geçirdi.
4 320 ton mandalina vatandaşa dağıtıldı
HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hem yerel üreticiyi desteklemek hem de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Dörtyol, Erzin, Arsuz ve Samandağ ilçelerinden toplam 320 ton mandalina alımı gerçekleştirilerek vatandaşlara dağıtıldı.
5 Süreç titizlikle yürütüldü
HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dağıtım süreçleri titizlikle yürütüldü.
6 Meyve israfının önüne geçildi
Böylece hem küçük ölçekli üreticilerin ürünlerinin ekonomiye kazandırılması sağlandı hem de meyve israfının önüne geçildi.