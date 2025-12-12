ARA
Kilosu 2 liraya kadar düşmüştü: Tonlarca ürün ücretsiz dağıtıldı

Kilogram fiyatının 2 TL’ye kadar gerilemesi nedeniyle dalında çürümeye bırakılan 320 ton ürün, belediyenin çalışmasıyla vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.


Son Güncellenme:
Hatay Büyükşehir Belediyesi, tarla fiyatı 2 TL’ye kadar gerileyen ve maliyeti nedeniyle hasadı yapılamayan 320 ton ürünü satın alarak vatandaşlara ücretsiz dağıttı.

1 Fiyatı 2 liraya düştü

Hatay'da bu yıl mandalina bolluğu yaşanıyor. Mandalina fiyatları tarlada 2 TL'ye kadar geriledi.

2 Hatay Büyükşehir Belediyesi harekete geçti

Satış fiyatının, toplama maliyetini karşılamaması üzerine yerel üreticiye destek olmak için Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) harekete geçti.

3 Sosyal destek projesi başlatıldı

HBB, kırsal üretimin güçlendirilmesi ve toplumsal dayanışmanın artırılması hedefiyle önemli bir sosyal destek projesini hayata geçirdi.

4 320 ton mandalina vatandaşa dağıtıldı

HBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hem yerel üreticiyi desteklemek hem de ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak amacıyla Dörtyol, Erzin, Arsuz ve Samandağ ilçelerinden toplam 320 ton mandalina alımı gerçekleştirilerek vatandaşlara dağıtıldı.

5 Süreç titizlikle yürütüldü

HBB Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dağıtım süreçleri titizlikle yürütüldü.

6 Meyve israfının önüne geçildi

Böylece hem küçük ölçekli üreticilerin ürünlerinin ekonomiye kazandırılması sağlandı hem de meyve israfının önüne geçildi.

7 İhtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı

HBB yetkilileri; proje kapsamında bölgede üretilen mandalinaların ihtiyaç sahibi ailelere, okullara, yurtlara, konteyner kentlerde yaşayan vatandaşlara ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gruplara ulaştırıldığını kaydetti.
