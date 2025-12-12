ARA
  • Dünyanın en zengin ülkelerinden biri neden işçi almak zorunda?

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri neden işçi almak zorunda?

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Lüksemburg, işçiye ihtiyaç duyuyor. Yıllar içinde ekonomik istikrarı sürdürmek 335 bin iş pozisyonunun oluşacağı hesaplanıyor. Yüksek maaşlar cazip, ancak bir de dezavantajı var.


Son Güncellenme:
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri neden işçi almak zorunda?

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri olan Lüksemburg  büyük bir zorlukla karşı karşıya: Ülkenin ekonomik istikrarını sağlamak için 2040 yılına kadar yaklaşık 335 bin iş pozisyonunun doldurulması gerekecek. Bu durum, demografik değişim ve durgunlaşan doğum oranından kaynaklanıyor.

"Ülke kendi kendini yenilemiyor" diye belirtiyor İstihdam Gözlem Merkezi Direktörü François Peltier, France 3 televizyonuna verdiği demeçte. 

Focus'un haberine göre rakamlar ülke için endişe verici. Lüksemburg'un şu anda yaklaşık 660.000 nüfusu var, ancak nüfus hızla yaşlanıyor. 2040 yılına kadar 335 bin iş pozisyonunun doldurulması hedefleniyor

"Sınır ötesi işçiler olmadan ekonomi çöker"

Peltier'e göre, 65 yaş üstü kişilerin oranı mevcut yüzde 16'dan 2040 yılına kadar yüzde 25'e yükselecek. Aynı zamanda, kadın başına ortalama 1,4 çocuk olan doğum oranı, doğal nüfus yenilenmesi için gerekli seviyenin oldukça altında kalmaya devam ediyor.

Focus Online'da yer alan habere göre; Lüksemburg, işgücü ihtiyaçlarını karşılamak için büyük ölçüde göçmenliğe bağımlı. Komşu Fransa, Almanya ve Belçika'dan yaklaşık 220 bin kişi her gün çalışmak için Lüksemburg'a gidip geliyor. Peltier, "Bu sınır ötesi göçmenler olmasaydı, ülkenin ekonomisi çökerdi. Uzun vadede rekabetçi kalabilmek için şimdi harekete geçmeliyiz" diyor. 

