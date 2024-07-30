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Bir ülkeden daha BAE'ye zengin akını olabilir

CNBC'nin aktardığı araştırmaya göre Birleşik Arap Emirlikleri üçüncü yılda da dünyanın en büyük 'servet mıknatısı' olabilir. Bu araştırmaya göre Dubai, zengin kişilerin Birleşik Krallığı terk etmesiyle daha fazla milyoneri ağırlamaya hazırlanıyor.

30 Temmuz 2024 | 14:57
Son Güncellenme: 30 Temmuz 2024 | 14:57
Bir ülkeden daha BAE'ye zengin akını olabilir

Araştırmanın kaynağı Henley Private Wealth Migration Report. Rapor, Birleşik Arap Emirlikleri'nin üst üste üçüncü yılda da dünyanın en büyük servet mıknatısı olabileceğini söylüyor. Bununla beraber İsviçre bankası UBS’e göre Birleşik Krallık'ın milyoner nüfusunun 2028'e kadar %17 oranında azalması bekleniyor.

Peki, bu tablonun nedeni ne? Araştırmaya göre servet sahipleri rotayı vergi avantajları nedeniyle Dubai'ye çeviriyor çünkü ülkelerinde maliyetler ve vergiler artıyor. Bazı finansçılara göre İngiltere İşçi Partisi’nin seçim zaferinin ardından bu eğilimin hızlanması muhtemel. Pandemi sırasında İngiltere’den BAE’ye taşınan yatırımcı Karim Jetha da CNBC’ye yaptığı açıklamada milyonerlerin Dubai'ye taşınmayı seçmesinde bazı itici ve çekici faktörler olduğunu söylüyor:

 "İtici faktörler arasında yeni bir İşçi Partisi yönetimi altında daha yüksek vergiler ihtimali yer alıyor. Çekici faktörler arasında ise Dubai’nin son derece güvenli olduğu algısı ve göçü teşvik eden vize reformları yer alıyor.”

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Hitit Bilgisayar (HTTBT) yeni iş ilişkisi duyurdu
Borsada bu hafta temettü dağıtan 5 şirket
Aydem Yenilenebilir Enerji (AYDEM) temettü kararını duyurdu
DCT Trading halka arz sonuçları belli oldu
Bugün bir hisse temettü verecek (29 Temmuz)
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Borsa haftaya düşüşle başladı (29 Temmuz)
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