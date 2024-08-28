ARA
DOLAR
34,03
0,02%
DOLAR
EURO
38,06
0,02%
EURO
GRAM ALTIN
2743,29
-0,65%
GRAM ALTIN
BIST 100
9772,11
0,24%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • BoJ, faiz oranlarını daha da yükseltme sinyali verdi

BoJ, faiz oranlarını daha da yükseltme sinyali verdi

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Ryozo Himino, enflasyonun doğru yönde hareket etmesi halinde para politikasının sıkılaştırılmasına devam edileceğini söyledi.

28 Ağustos 2024 | 12:49
BoJ, faiz oranlarını daha da yükseltme sinyali verdi

Himino, Kofu kentinde iş insanlarıyla bir araya geldikten sonra düzenlenen basın toplantısında, ekonomi ve enflasyonun merkez bankasının tahminleri doğrultusunda ilerlemesi halinde faiz artırımlarında daha ileri adımların atılacağı sinyalini verdi.

Bankanın finansal piyasalardaki gelişmeleri yakından izleyeceğini vurgulayan Himino, "Ekonomik faaliyet ve fiyatların tahminleri karşılama olasılığı varsa para politikasını ayarlayacağımız yönündeki duruşumuzda bir değişiklik yok." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 17 yılın ardından ilk defa faiz artırımına giden BoJ, temmuz sonunda da politika faizini yüzde 0,25'e çıkararak son 15 yılın en yüksek seviyesine yükseltmişti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, "şahinleşen" BoJ ve küresel piyasalarda artan resesyon endişeleriyle yüzde 12,40 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetmiş, ardından toparlanma sürecine girmişti.

Piyasalarda, BoJ'dan bu yıl bir faiz artırımı daha bekleniyor. Ancak artık bunun daha önce beklendiği gibi ekim ayında değil, aralıkta gerçekleşebileceği tahmin ediliyor.

Bu arada, Japonya'dan gelen son ekonomik veriler, para otoritelerinin sağlam bir ekonomik toparlanmanın enflasyonu yüzde 2 hedefine doğru sürdürülebilir bir şekilde yönlendirebileceği yönündeki tahminlerini de destekliyor.

Japonya ekonomisi nisan-haziran döneminde yıllık yüzde 3,1 büyüdü.

Ekonomi, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre de yüzde 0,5'lik artış beklentisine karşı yüzde 0,8 genişlemişti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2743,29 -0,65%
  • ALTIN ONS 2507,73 -0,7%
  • BIST 100 9772,11 0,24%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,427 0,312%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34636 0,14877%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,36 0,1181%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,0252 0,0153%
  • EURO/DOLAR 1,1126 -0,5226%
  • EURO/TURK LIRASI 38,0635 0,024%
  • STERLIN/DOLAR 1,32157 -0,34649%
Borsa Haberleri
AHES GYO (AHSGY) ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi: Beklenti ne?
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri
SASA Polyester'den (SASA) geri alım açıklaması: Kaç lot aldı?
Özata Denizcilik (OZATD) halka arz tarihleri: Kaç lot dağıtacak?
Borsada bugün 5 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (27 Ağustos)
Borsa günü yükselişle tamamladı: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Kardemir'den geri alım açıklaması
Borsa şirketlerinden son haberler (Bugün 08.30'a kadar)
Matriks (MTRKS) temettü ödeme tarihi
Galata Wind (GWIND) temettü ödeme tarihi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (26 Ağustos)
Borsada salı günü iki şirket temettü dağıtacak (27 Ağustos)
GERİ
İLERİ
AHES GYO (AHSGY) ne zaman işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Gözler Nvidia'nın bilançosuna çevrildi: Beklenti ne?
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri
SASA Polyester'den (SASA) geri alım açıklaması: Kaç lot aldı?
Özata Denizcilik (OZATD) halka arz tarihleri: Kaç lot dağıtacak?
Borsada bugün 5 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (27 Ağustos)
Borsa günü yükselişle tamamladı: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket
Kardemir'den geri alım açıklaması
Borsa şirketlerinden son haberler (Bugün 08.30'a kadar)
Matriks (MTRKS) temettü ödeme tarihi
Galata Wind (GWIND) temettü ödeme tarihi
Borsada dün geri alım yapan 5 şirket (26 Ağustos)
Borsada salı günü iki şirket temettü dağıtacak (27 Ağustos)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL