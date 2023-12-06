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Borsa iddiası: İki profesörün iddiası ne? İsrail ne diyor?

ABD'deki iki üniversiteden profesörler, İsrail menkul kıymetlerinin fiyatının düşeceğini öngören yatırımcıların büyük meblağlar kazanmış olabileceğini iddia ediyor. Araştırmacılar, 7 Ekim saldırısı öncesinde ciddi açığa satışlar bulduğu savunuyor. İsrail Menkul Kıymetler İdaresi ise bu iddiayı yalanlıyor.

06 Aralık 2023 | 20:49
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Borsa iddiası: İki profesörün iddiası ne? İsrail ne diyor?

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre İsrail Menkul Kıymetler İdaresi (ISA), Tel Aviv Borsası'ndaki alım satım işlemlerinde yapılan incelemede 7 Ekim'deki Hamas saldırısı öncesinde herhangi bir şüpheli işleme rastlanmadığını açıkladı. ISA, ABD'de yapılan bir araştırmanın ortaya attığı, Tel Aviv Borsası'nda işlem gören Bank Leumi hisseleri dahil, bazı hisse senetlerindeki 3 milyar şekeli aşan (812 milyon dolar) şüpheli satış iddialarının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada, "yapılan kapsamlı incelemelerde 7 Ekim öncesinde herhangi bir şüpheli satışın gerçekleşmediği, 7 Ekim'den önce gerçekleşen alım satımlardan elde edilen teorik kârın 3 milyar şekel değil, on milyonlarca şekel değerinde olduğu" ifade edildi. Söz konusu araştırmada baz alınan rakamlara ilişkin, "agora ile yapılması gereken hesapların şekel üzerinden yapıldığı, 1 şekelin 100 agora değerinde olduğu göz önüne alındığında elde edilen sonucun gerçek rakamların 100 katı olduğu" eleştirisinde bulunan ISA, rakamlardaki çelişkinin hesaplamada kullanılan para cinsinden kaynaklandığını savundu.

İDDİA NE?

ABD'deki New York ve Columbia Üniversitelerindeki iki profesörün yaptığı araştırmada, "Tel Aviv Borsası'nda şüpheli hisse satışı yapan kişilerin yakında bir saldırı gerçekleşeceği yönünde bilgileri bulunduğu" ifade edilmişti. Araştırmada, bu kişilerin, 7 Ekim saldırısı sonrasındaki ilk gün düşen banka hisselerini, saldırıdan hemen önce açıktan satışa sunarak büyük kazançlar elde ettiği ileri sürülmüştü.

Bank Leumi hisselerindeki düşüş, savaş öncesine göre şu an için yüzde 4'e gerilese de, Gazze'ye saldırıların başladığı ilk üç hafta içinde, yüzde 18'den fazla değer kaybına uğramıştı. AA

 

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