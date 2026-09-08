Yarısı Bizden Kampanyası'nda süre uzatıldı! Başvurular ne zaman sona erecek, kimler başvurabilir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında riskli yapıların dönüşümü için mali destek sağlanırken, dönüşüm sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.

"Yüklenici firma ile dönüşüm modeli" kapsamında bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor.

İş yerleri için ise 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı veriliyor. Bu kapsamda iş yerleri için sunulan toplam destek 1 milyon liraya ulaşıyor.