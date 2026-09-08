Yarısı Bizden Kampanyası'nda süre uzatıldı! Başvurular ne zaman sona erecek, kimler başvurabilir?

İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapılarını yenilemek isteyenler için hayata geçirilen Yarısı Bizden Kampanyası için yeni takvim açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün yaptığı duyuruyla kampanyanın 31 Aralık 2027'ye kadar sürdürüleceği bildirildi.
Sürenin uzatılmasının ardından başvuru süreci ve kampanyaya ilişkin detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Yarısı Bizden Kampanyası'na kimler başvurabilir? Başvurular nasıl ve nereden yapılır? İşte Yarısı Bizden Kampanyası'nın başvuru süreci ve merak edilen detaylar...
1 Yarısı Bizden Kampanyası ne zamana kadar devam edecek?
Yarısı Bizden Kampanyası kapsamında İstanbul'daki riskli yapıların yenilenmesi için sağlanan desteklerin süresi uzatıldı. Daha önce yıl sonunda tamamlanması öngörülen kampanya, alınan kararla 31 Aralık 2027'ye kadar sürdürülecek.
Bu kapsamda riskli binasını dönüştürmek isteyen İstanbullular, 2027 yılı boyunca da kampanyanın sunduğu desteklerden yararlanabilecek.
2 Yarısı Bizden Kampanyası hibe ve kredi desteği ne kadar?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca başlatılan "Yarısı Bizden Kampanyası" kapsamında riskli yapıların dönüşümü için mali destek sağlanırken, dönüşüm sürecinin hızlandırılması hedefleniyor.
"Yüklenici firma ile dönüşüm modeli" kapsamında bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı olmak üzere toplam 1 milyon 875 bin lira destek sağlanıyor.
İş yerleri için ise 437 bin 500 lira hibe, 437 bin 500 lira kredi ve 125 bin lira taşınma yardımı veriliyor. Bu kapsamda iş yerleri için sunulan toplam destek 1 milyon liraya ulaşıyor.
3 Alan bazlı dönüşümde Yarısı Bizden desteği nasıl uygulanıyor?
Birden fazla binanın birlikte dönüştürülmesi konusunda anlaşma sağlanması halinde Yarısı Bizden Kampanyası'nın "alan bazlı dönüşüm modeli" uygulanıyor. Bu model, site gibi daha geniş kapsamlı dönüşüm projelerini kapsıyor.
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen projelerin yapımını TOKİ veya Emlak Konut GYO gerçekleştiriyor. Hak sahiplerine verilen 875 bin liralık hibe, bina maliyetinden düşülüyor. Geriye kalan tutar ise uzun vadeye yayılarak uygun ödeme koşullarıyla taksitlendiriliyor.
4 Yarısı Bizden Kampanyası başvurusu nasıl yapılır?
Yarısı Bizden Kampanyası'ndan yararlanabilmek için ilk olarak binanın riskli yapı statüsünde olduğunun belirlenmesi gerekiyor. Bakanlığın yetki verdiği lisanslı kuruluşlarca gerçekleştirilen "karot" testi sonucunda riskli olduğu tespit edilen yapılarda hak sahiplerinin kat irtifakı kurması şartı aranıyor.
Kat maliklerinin dönüşüm konusunda uzlaşmasının ardından işlemler ilçe belediyeleri aracılığıyla yürütülüyor. Bakanlığın belirlediği randevu tarihinde hibe taahhütnamesi ile kredi sözleşmesi imzalanıyor. Başvuru sürecinde e-Devlet üzerinden herhangi bir işlem yapılması gerekmiyor.
İnşaat sürecinde yüklenici firmaya yapılacak ödemeler ise Bakanlık tarafından doğrudan ve dört aşamada gerçekleştiriliyor. Proje başladığında toplam tutarın yüzde 30'u, taşıyıcı sistem tamamlandığında yüzde 30'u ve sıva aşamasına gelindiğinde yüzde 30'u firmaya aktarılıyor. Kalan yüzde 10'luk ödeme ise yapı kullanım izninin alınmasının ardından yapılıyor.
5 Yarısı Bizden Kampanyası kredi geri ödemesi nasıl yapılır?
"Yüklenici firma ile dönüşüm modeli" kapsamında konutlar için verilen toplam 1 milyon 875 bin liralık desteğin 875 bin liralık kredi bölümü hak sahipleri tarafından geri ödeniyor. İş yerlerinde ise toplam 1 milyon liralık desteğin 437 bin 500 lirasını oluşturan kredi tutarı için geri ödeme yapılıyor.
Kredi taksitleri, yapı ruhsatının alınmasından iki yıl sonra başlıyor ve borç için 10 yıllık vade uygulanıyor.
Geri ödemenin ilk yılında faiz alınmazken, takip eden yıllarda tutar TÜFE oranının yarısı kadar güncelleniyor. Kredi desteğinden yararlanacak hak sahiplerinde gelir durumu veya kredi puanı gibi kriterler aranmıyor.
6 Yarısı Bizden Kampanyası taşınma desteği ne kadar?
Kampanya kapsamında konut ve iş yeri hak sahiplerine taşınma için tek seferlik hibe desteği sağlanıyor.
Bir konut veya bir iş yeri için 125 bin lira olarak belirlenen taşınma yardımı yalnızca bir kez ödeniyor. Dönüşüme giren dairede ya da iş yerinde kiracının bulunması halinde ödeme kiracıya, aksi durumda ise mülk sahibine yapılıyor.