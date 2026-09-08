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O köyde yetişiyor, üretimin yüzde 70'i yurt dışına ihraç ediliyor

O köyde yetişiyor, üretimin yüzde 70'i yurt dışına ihraç ediliyor.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
O köyde yetişiyor, üretimin yüzde 70'i yurt dışına ihraç ediliyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Çerkeşli Köyü'nde şeftali ve nektarin hasadına başlarken, bu yıl üretici fiyatlardan memnun değildi.

Bilecik genelinde nektarin üretimi 4 bin 200 dekar alanda 10 bin 625 ton olarak gerçekleştirilirken, bunun büyük bir kısmı Osmaneli ilçesinde yapılıyor.

Nektarin üreticisi Recep Yağcı, geçen yıl nektarin fiyatının 60-70 lira olduğunu, bu yıl fiyatların çok düştüğünü anlatarak, "Bu sene rekolte çok olduğu için fiyatlarda randıman yok. Ürettiğimiz şeftali yurt dışına gitmekte ama biz bunun hakkını alamamaktayız. Burada 25 yıldır 50-60 dönüm arazide şeftali yapıyorum. Tabii, bunun belli bir ömrü var. Bu bittikten sonra yeniden bahçeyi tazeliyoruz. Bir yıl ömrü var. 20 yıl sonra söküyorsun, bunu yeniden çeşit değiştiriyorsun. Bunun 5-6 yıl tekrar verime geçmesini bekliyoruz" dedi.

Recep Yağcı, geçen yıl şeftali ne nektarin üretiminde yanıklar olduğundan rekoltenin az olduğunu anlatarak, "Geçen yıl şeftali eksikti Türkiye genelinde, yanık vardı. Ona rağmen işte 60-70 bin liraya falan satıldı. Ama bu sene işte 10 TL, 15 TL, 20 TL bandında bu milletin malı alınıyor. Bu malın yüzde 70'i yurtdışına da gidiyor, kalanı iş pazara gidiyor. İç pazarda genellikle İstanbul'a gidiyor. Ama ihracat desteklemediği sürece iç pazar malı yiyemiyoruz. Yiyemeyince bu sefer işte pazarda yok, pahalı gibi söylemler oluyor" dedi.

Geçen yıl 60 lira olan nektarin bu yıl 20 TL.
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