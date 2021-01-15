ABD kongresine yönelik baskında boynuzlu ve kürklü miğferiyle dikkat çeken Jacob Chansley’nin avukatı, müvekkilinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmesi gerektiğini savundu.

Businnes Insider’ın haberine göre “QAnon Şamanı” lakaplı 33 yaşındaki Chansley’nin avukatı Al Watkins, Kongre’yi işgal eden grubun Trump’ın çağrısıyla hareket ettiğini; Başkan’ın görevi devretmeden önce Chansley’i affetmesi gerektiğini düşünüyor.

Watkins, “Başkan’ın sözleri ve davetinin bir anlamı olmalı. Müvekkilim Başkan Trump’ın sayısız mesajını ciddiye aldı. Milyonlarca diğer Amerikalı gibi Chansley de hayatında ilk defa sesinin duyulduğunu hissetti” dedi.

ABD basınına yansıyan haberlere göre müvekkilinin olaylar sırasında silahsız olduğunu, şiddete başvurmadığını savunan avukat, “Başkan’ın barışçıl bireyleri affetmesi uygun olacaktır. Bay Chansley ABD ordusunda onurla görev yapmış bir Amerikalı. Sabıkası yok. Doğayı seven, düzenli meditasyon ve yoga yapan bir adam” dedi.

Chansley, kamu düzenini bozmak ve mülke zarar vermek suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.