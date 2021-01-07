Dünya, dünden bu yana ABD kongresinin Trump destekçileri tarafından basılmasını konuşuyor… Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen göstericiler, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmişti. ABD Kongresi, İngilizlerin 1814’teki işgalinden bu yana ilk kez böyle bir saldırıya uğramış oldu.

Göstericiler arasında vikinglere benzer kıyafeti ve boynuzlu miğferiyle dikkat çeken bir isim de vardı. Fotoğrafı sosyal medyada hızla yayılan adamın kim olduğu ortaya çıktı. Trump yanlısı kişi ‘Q Shaman’ lakaplı 32 yaşındaki Jake Angeli. Kimi aşırı sağcılar, sosyal medyada onu dünkü olayların lideri olarak lanse etti.

ABD basınına yansıyan bilgilere göre “Q(Anon) Shaman” lakaplı, Arizonalı aktör ve şarkıcı Angeli, Arizona’daki aşırı sağcı gösterilerde de yer alan bir isim. Yine 2020 yılında Phoenix’te düzenlenen Trump yanlısı bir gösteride “Kartopu yuvarlanıyor ve daha da büyüyor. Artık ana akım biziz” ifadelerini kullanmış.

KOMPLO TEORİLERİ HAREKETİ: QANON

Göstericilerin ellerinde QAnon hareketini temsil eden, üzerinde Q harfi bulunan flamalar vardı. Peki QAnon adlı komplo teorisi grubunun amacı ne? Geçmişte Q rumuzu ile 4chan adlı internet sitesinde ortaya çıkan bir kişi komplo teorileri ve iddialar yayımlamaya başladı. Teoriye göre Donald Trump, Beyaz Saray içinde çok büyük bir soruşturma başlatmış ve devlet içindeki insan kaçaklığı, pedofil gibi konulara karşı savaşmakta. QAnon grubu, Trump’ın ABD seçim sonuçlarını reddetmesiyle beraber daha faal ve görünür olmaya çalıştı.

QAnon, ABD’de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak biliniyor. Bu grubun üyeleri, Başkan Trump’ın kötülere karşı gizli bir savaş yürüttüğünü düşünüyor. Grubun adı ilk olarak 2017 yılında duyulmuştu.

BBC’nin haberine göre QAnon teorisinin takipçileri, “derin devlet” diye tanımladıkları “vatan hainlerinin” Donald Trump’a komplo düzenlediğine inanıyor.

Bu komplo teorisi başta marjinal bir grup içinde yayılırken giderek sosyal medya üzerinden ana akımı da etkilemeye başladı.

BBCTürkçe’nin haberine göre QAnon takipçilerinin ayrıca internet üzerinden yayılan başka sahte iddialarla da alakası var. Bunlardan biri de geçtiğimiz haftalarda gündeme gelen, bir ABD mobilya şirketinin çocuk ticareti yaptığı yolundaki iddialardı.

FACEBOOK VE TWITTER ÖNLEM ALMIŞTI

Facebook, yaklaşık 8 ay önce QAnon ile bağlantılı çeşitli hesapları sosyal ağdan kaldırdığını açıklamıştı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, grup üyeleri, sıklıkla ABD’deki başkanlık seçimi ve adaylar, Trump yönetimi, Yahudi ve Asya karşıtı komplo teorileri ile COVID-19 gibi konularda haberler paylaşıyordu.

Twitter da Temmuz 2020’de QAnon komplo teorisini hedefleyen kapsamlı önlemler açıklamıştı. Twitter QAnon içerikli bağlantıları tavsiye eden mesajların da hedefleneceğini, ve bu teoriyle ilgili içeriklerin Twitter üzerinden paylaşılmasını engellemek için internet adreslerinin bloke edileceğini duyurmuştu.