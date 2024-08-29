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Bu ülke fil ve su aygırları dahil 700 hayvanı öldürmeyi planlıyor: Peki, neden?

CNN International'ın haberine göre son 100 yılın en kötü kuraklığıyla boğuşan Nabibya aralarında filler, zebralar ve su aygırlarının da bulunduğu 700'den fazla hayvanı öldürüp, etlerini gıda güvensizliğiyle boğuşan halka dağıtmayı planlıyor.

29 Ağustos 2024 | 14:45
Son Güncellenme: 29 Ağustos 2024 | 14:47
Bu ülke fil ve su aygırları dahil 700 hayvanı öldürmeyi planlıyor: Peki, neden?

Ülkenin Çevre, Ormancılık ve Turizm Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, itlaf edilecek hayvanlar arasında 83 fil, 30 su aygırı, 60 manda, 50 impala, 100 mavi antilop ve 300 zebranın yer aldığını duyurdu.

Bakanlık, açıklamasında "sürdürülebilir av sayılarına" sahip ulusal parklardan ve ortak alanlardan getirileceğini ve profesyonel avcılar tarafından öldürüleceğini belirtti.

CBS'in haberine göre ise ülkenin 2,5 milyonluk nüfusunun yaklaşık yarısı son 100 yılın en kötü kuraklık koşulları nedeniyle gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Birleşmiş Milletler'in geçen haftaki verilerine göre ülkenin gıda rezervlerinin yüzde 84'ü tükendi.

Çevre Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, "Bu uygulama gereklidir ve doğal kaynaklarımızın Namibya vatandaşlarının yararına kullanılması yönündeki anayasal yetkimizle uyumludur. Popülasyonun mevcut otlatma ve su kaynaklarını aştığını düşündüğümüz bazı park ve ortak alanlardaki yaban hayatı sayılarını azaltarak, mevcut otlatma baskısını ve su mevcudiyetini daha iyi yönetebiliriz" ifadeleri yer aldı. Bakanlığa göre bu karar kuraklık dönemlerinde hayvanların yiyecek ve su arayışı sırasında insanlarla temasa geçmesiyle artabilen fillerle insanlar arasında çatışma potansiyelinin azaltılmasını hedefliyor.
 

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GERİ
İLERİ
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