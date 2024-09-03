Bu ülke turist vergisini tam 3 kat artırıyor

Yeni Zelanda Misafirperverlik ve Turizm Bakanı Matt Doocey, turizmin yerel yönetimlere maliyeti olduğunu belirterek "Bunlar arasında bölgesel altyapı üzerinde ek baskı ve koruma alanımızdaki daha yüksek bakım ve onarım maliyetleri de yer alıyor" dedi.

Ülkede ilk olarak 2019'da tanıtılan ve IVL olarak bilinen bu turist harcı çevre koruma maliyetlerinin karşılanmasına yardımcı olmayı amaçlıyor. CNN'in haberine göre yabancı turistler Mart 2023 ile Mart 2024 arasında Yeni Zelanda'da 11 milyar dolardan fazla harcama yaptı.

Yeni Zelanda ziyareti için turist vergisinin yanı sıra turist vizesi ücretleri de 1 Ekim'den itibaren 131 dolardan 211 dolara çıkacak.