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CEO'luktan neden ayrılmak istediğini açıkladı

Ünlü yatırımcı Warren Buffett, 3 Mayıs'ta düzenlenen Berkshire Hathaway yıllık hissedarlar toplantısının sonunda sürpriz bir şekilde CEO'luk görevini yıl sonunda bırakacağını duyurmuştu. Buffett kararının nedenini açıkladı.

15 Mayıs 2025 | 04:58
CEO'luktan neden ayrılmak istediğini açıkladı

94 yaşındaki Buffett, CEO'luk görevinden ayrılmasına rağmen, Berkshire Hathaway'in yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürecek ve Omaha'daki ofisinde çalışmaya devam edecek. Buffett, The Wall Street Journal ile yaptığı yeni bir röportajda, kararının arkasındaki sebebin, yaşadığı yaşlanmanın fiziksel etkileri olduğunu söyledi. Ünlü yatırımcı "Gerçekten yaşlanmaya başlamam, garip bir şekilde, 90 yaşına geldiğimde oldu. Ama bir kez başladığında, bu geri döndürülemez bir süreç" dedi.

Bununla beraber Buffett, fırsatlar çıktığında yatırım kararları alma konusunda kendini hâlâ zihinsel olarak keskin hissettiğini belirtti: 20 yıl önce, 40 yıl önce, 60 yıl önce karar verdiğim konularda bugün de karar vermekte hiç zorlanmıyorum. Eğer piyasada bir panik olursa burada faydalı olacağım çünkü fiyatlar düştüğünde ya da herkes korktuğunda ben paniklemem. Ve bu, yaşla ilgili bir şey değil.”

Berkshire’ın yönetim kurulu, sigorta dışı operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Greg Abel’in 1 Ocak 2026 itibarıyla başkan ve CEO olmasına oybirliğiyle karar verdi. Buffett yönetim kurulu başkanı olarak görevine devam edecek.

EMEKLİLİK PLANI VAR MI?

Buffett, The Wall Street Journal’a yaptığı açıklamada çalışmaya devam etmeyi planladığını ve yatırım konusundaki yeteneğinin hâlâ yerinde olduğunu söyledi. Emeklilik planları sorulduğunda ise şunu söyledi: “Evde oturup pembe diziler izlemeyeceğim… İlgi alanlarım hâlâ aynı.”

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Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
BİM temettü miktarını güncelledi: Yeni rakamlar
ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
Alarko Holding'ten yeni şirket açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) temettü tarihi açıklandı (2025)
Bu ay temettü dağıtacak 2 şirkette tarihler kesinleşti
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İLERİ
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