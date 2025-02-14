Çernobil'de dün gece ne oldu?

UAEA'nın X hesabından yapılan açıklamada, 1986'da nükleer kazanın yaşandığı 4. reaktörden geriye kalan unsurları korumak için 2016'da inşa edilen yeni güvenlik kapsülünün çatısında, gece geç saatlerde patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada Ukraynalı yetkililerin, koruyucu kapsüle dron isabet ettiği ve bunun da yangına yol açtığı bilgisini, ajansın Çernobil'deki müfettişlerine aktardığı kaydedildi.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant.



This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 14, 2025

Patlama sonrasında itfaiye birimlerinin yangına müdahalede bulunduğu vurgulanan açıklamada, dron saldırısının koruyucu kapsülün iç kısmına zarar vermediği, bu nedenle reaktörün içinde ve dışında yapılan ölçümlerde radyasyon seviyesinin normal olduğu bildirildi.

Olayda ölen ya da yaralanan bulunmadığına işaret edilen açıklamada, ajans müfettişlerinin gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Açıklamada, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin dron saldırısına ilişkin ifadelerine de yer verildi.

Grossi, Çernobil'de yaşanan bu olayın ve Zaporijya Nükleer Santrali çevresinde son zamanlarda artan askeri faaliyetlerin, her iki santrale yönelik nükleer güvenlik riskinin devam ettiğini gösterdiğini belirterek, "Rehavete yer yok, UAEA yüksek alarmda halinde kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

ZELENSKİY: ‘DÜNYAYI KORUYAN SIĞINAĞA’ SALDIRI DÜZENLENDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun, Ukrayna'daki Çernobil Nükleer Santrali'nde yıkılan 4'üncü reaktörü koruyan yapıya saldırı düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, "Güçlü patlayıcı başlıklı bir Rus saldırı İHA'sı, bu gece Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4. güç ünitesinden gelen radyasyondan dünyayı koruyan sığınağı vurdu." ifadesini kullandı.

Sığınağı Amerikalı, Avrupalı ve diğer ülkelerle inşa ettiklerini belirten Zelenskiy, "Dünyada bu tür tesislere saldırabilen, nükleer santrallerin (bulunduğu) topraklarını işgal edebilen ve sonuçlarını düşünmeden çatışmalara girebilen tek devlet bugün Rusya'dır. Bu, tüm dünyaya yönelik bir terör tehdididir." değerlendirmesinde bulundu.

RADYASYON YÜKSELMEDİ

Zelenkiy, saldırı düzenlenen alanda yangının çıktığını, şimdilik bölgede radyasyonun yükselmediğini kaydederek "İlk tahminlere göre sığınakta büyük hasar meydana geldi." bilgini paylaştı.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik her gece benzer saldırılar düzenlemeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Bu da (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in kesinlikle müzakerelere hazırlanmadığı anlamına geliyor." görüşünü paylaştı.

RUSYA: NÜKLEER ENERJİ ALTYAPISINA SALDIRMIYORUZ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise başkent Moskova'da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'li yetkililerin, Ukrayna'ya asker gönderme seçeneğinin masada olduğuna yönelik yorumlarını değerlendiren Peskov, "Bunlar daha önce dile getirilmeyen yeni söylemler. Bu yüzden gerçekleştireceğimiz temaslar sırasında, bu konuda bazı ek açıklamalar almayı bekliyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'nın, Rus ordusunun Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırdığına yönelik açıklamasına ilişkin soru üzerine Peskov, "Başka bir kışkırtma ve aldatmadan bahsediyoruz. Bu Kiev rejiminin yapmayı sevdiği ve yapmaktan çekinmediği bir şeydir. Nükleer altyapıya saldırı söz konusu olamaz. Rus ordusu bunu yapmıyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Ukrayna'nın ise sivil altyapılara saldırılarını sürdürdüğünü, böylelikle müzakere sürecini baltalamak isteyebileceğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'yı tekrar G7 yapısında görmek istediğine yönelik açıklamasını değerlendiren Peskov, "G7'nin önemini yitirdiğini defalarca söyledik. Küresel büyüme merkezleri dünyanın başka bölgelerine kaydı. Bu bağlamda G20'deki yapıcı çalışmalarımızı sürdürmeye daha çok ilgi duyuyoruz." dedi.

Peskov, ABD, Rusya ve Ukrayna'dan bazı yetkililerin, Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya gelebileceklerine yönelik iddiaları ise yorumsuz bıraktı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 110 kilometre uzaklıktaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da 4. reaktörde meydana gelen patlama nedeniyle nükleer facia yaşanmıştı. AA