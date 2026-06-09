Cidde Kulesi 100 kat barajını aştı: İnsanlık tarihinin en yüksek yapısı geliyor

Suudi Arabistan'daki Cidde Kulesi, dünyanın ilk bir kilometre yüksekliğindeki binası ve insanlık tarihi boyunca inşa edilmiş en yüksek yapı olmaya hazırlanıyor.

Yakında dünyanın en yüksek yapısı unvanını alacak olan projede kaydedilen olağanüstü ilerlemeyi gözler önüne seren yeni görüntüler ortaya çıktı. Suudi Arabistan'daki Cidde Kulesi, geçtiğimiz nisan ayında 100 kat barajını aşarak 400 metreden fazla bir yüksekliğe ulaştı. Bina, dünyanın ilk 1 kilometrelik yapısı olma yolunda rekor kıran nihai hedefine her geçen gün daha da yaklaşıyor.

Tamamlandığında bu gökdelen, şu anda 830 metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek binası unvanını elinde bulunduran Dubai'deki Burj Khalifa'dan en az 180 metre daha yüksek olacak. 2026 Mayıs ayı itibarıyla çekilen yeni drone görüntüleri, mühendislerin Nisan ayında 100 kat sınırına ulaşmasından sadece birkaç hafta sonra, çevredeki arazinin üzerinde yükselen devasa beton ve çelik çekirdeği gözler önüne seriyor.

Bu cesur proje, Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyı şeridini büyük bir ticaret ve iş merkezine dönüştürmeyi amaçlayan 20 milyar dolarlık kapsamlı bir kentsel dönüşüm programı olan Cidde Ekonomik Şehri eliştirme projesinin merkezinde yer alıyor.

Tasarımı ve Özellikleri



Ünlü mimarlar Adrian Smith ve Gordon Gill tarafından tasarlanan cam kaplı aerodinamik kule, ilhamını bir çöl bitkisinin kıvrımlı yapraklarından alıyor. Binanın kendine özgü üç yönlü (üç köşeli) tasarımı sadece görsel açıdan etkileyici olmakla kalmıyor, aynı zamanda yapının çok yüksek irtifalardaki şiddetli rüzgarlara karşı direnç göstermesini sağlayan hayati bir işlev de görüyor.

Gökdelen tamamlandığında içinde prestijli bir Four Seasons oteli, lüks daireler, ticari ofis alanları ve gezegenin en yüksek seyir terası olması beklenen bir alan yer alacak. Ziyaretçiler, sokak seviyesinden tam 644 metre yükseklikte, nefes kesici bir yükseklikten panoramik manzaranın tadını çıkarabilecekler.

Kule ayrıca, 157. katta yer alacak ve bugüne kadar inşa edilmiş en yüksek insan yapımı izleme platformuna sahip olacak. Misafirler, saniyede 10 metreden fazla hıza ulaşabilen çift katlı asansörlerle yukarı taşınacak.

Mühendislik Harikası



Express Online'da yer alan habere göre; projede görev alan mühendisler, bu yapıyı gökdelen tasarımı ve inşaatında çığır açan bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor. Cidde Kulesi, destek sütunları ve yük aktarım yapılarıyla dolu geleneksel çelik iskeletlere güvenmek yerine, yerel inşaat yöntemlerine ve malzemelerine özel olarak uyarlanmış yenilikçi, beton tabanlı bir taşıyıcı sistem kullanıyor.

Binanın devasa ağırlığı; 1,8 metre çapında ve yerin tam 105 metre derinliğine kadar inen 270 adet fore kazık üzerine oturan, 5 metre kalınlığındaki devasa bir beton radye temel tarafından taşınacak.

Yaklaşık 1,2 milyar dolar tahmini inşaat maliyetiyle 530.000 metrekarelik bu kulenin, yeryüzündeki en ikonik yapılardan biri haline gelmesi bekleniyor. Eğer inşaat çalışmaları planlandığı gibi gitmeye devam ederse, Cidde Kulesi sadece dünyanın en yüksek yapısı unvanını ele geçirmekle kalmayacak, aynı zamanda gökyüzüne doğru tam 1 kilometre yükselen ilk insan yapımı yapı olacak. Bu başarı, mühendislik dünyasının en çetin zorluklarından biri olarak kabul ediliyor.