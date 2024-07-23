CNN'de yer alan makaleye göre Çin'de mevcut durumda kentsel bölgelerdeki erkekler 60 yaşında emekli olabiliyor ve devlet destekli fonlardan emekli maaşı alabiliyor. Kentli kadın işçiler için emeklilik yaşı, mesleğe bağlı olarak 50 ya da 55 ( işçi sınıfında 50, ofis çalışanlarında 55). Çin'in kırsal kesimlerinde yaşayanlar ise farklı bir emeklilik sistemine tabi.

Çin'in iktidardaki Komünist Partisi Pazar günü yaptığı açıklamada emeklilik yaşını kademeli olarak artıracak bir çalışmayı işaret etti. Ancak çalışma ile ilgili detay paylaşılmadı. Aslında tartışma yeni değil. Çünkü azalan doğum oranı ve yaşlanan nüfusla mücadele eden Çin'de son 10 yıldır emeklilik yaşı gündemde. 2022 yılında Çin'de Devlet Konseyi'nden yapılan açıklamada, emeklilik yaşının 2021-2025 yıllarını kapsayan 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminin sonundan itibaren "aşamalı olarak öteleneceğini" bildirilmişti. Bu açıklamaya göre ülkede 2025 yılından itibaren emeklilik yaşı kademeli olarak artırılabilir.

CNN'nin haberine göre Çin Sosyal Bilimler Akademisi'nin Aralık ayında yayınladığı bir rapora göre herkesin eninde sonunda 65 yaşında emekli olacağı tahmin ediliyor. Yine CNN'e göre aynı düşünce kuruluşu 2019 yılında, Çin'in devlet emeklilik fonunun azalan işgücü nedeniyle 2035 yılına kadar tükeneceğini tahmin etmiş.

ÇİN SOSYAL MEDYASINDA 1 NUMARALI KONU

Emeklilik yaşı tartışması Çin'de sosyal medyanın da bir numaralı gündemi. Özellikle Weibo'da çok sayıda yorum paylaşılıyor. En çok paylaşılan yorumlardan biri ise “Lütfen unutmayın: emeklilik yaşını ertelemek sadece çok uzun bir tarihe kadar emekli maaşı alamayacağınız anlamına gelir. Bundan önce hala bir işiniz olacağını garanti etmez" olmuş. Bir diğer çok paylaşılan yorumda ise “Gençler iş bulmakta zorlanıyor ama yaşlıların emekli olmasına izin verilmiyor" deniliyor.

