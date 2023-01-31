ARA
Bist 100
5013,52
-1,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8127
0,0884%
Dolar/TL
Euro/TL
20,4012
0,0686%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0844
-0,012%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1157,15
-0,37%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Çin'de öncü verileri, üç ay sonra yeniden büyümeye işaret ediyor

Çin'de öncü verileri, üç ay sonra yeniden büyümeye işaret ediyor

Çin'de imalat ve imalat dışı sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verileri, ekonominin 2022'nin son çeyreğindeki daralmanın ardından yeni yılda yeniden büyüme eğilime girdiğine işaret ediyor.

31 Ocak 2023 | 09:24
0
Çin'de öncü verileri, üç ay sonra yeniden büyümeye işaret ediyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (UİB) yayımladığı resmi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ocakta imalat ve imalat dışı sektörlerde ekonomik aktivitenin artışa geçtiğini ortaya koydu.

İmalat sanayi PMI, geçen aya göre 3,1 puan artarak 50,1'e, imalat dışı PMI ise 12,8 puan artışla 54,4'e çıktı.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

Her iki endeks de 2022'nin ekim, kasım ve aralık aylarında büyüme eşiğinin altında kalmıştı.

Ekonomik etkinlikleri sekteye uğratan Kovid-19 kısıtlamalarının 7 Aralık 2022'de kaldırılmasının ardından yeni yılla birlikte toparlanma işaretlerinin belirgin hale geldiği görülüyor.

İmalat sanayinde yeni siparişler alt endeksi yüzde 50,9 ile, Temmuz 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Üretim çıktısı alt endeksi 49,8'de kalsa da geçen aya göre 7,2 artış kaydetti.

UİB Kıdemli İstatistikçisi Cao Çinghı, verilerim tedbirlerin kaldırılmasının ardından ülkede üretim ve yaşamın aşamalı olarak normale döndüğünü gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

IMF, Çin ekonomisin 2023'te yüzde 5,2 büyüyeceğini tahmin ediyor

Öte yandan Uluslararası Para Fonu IMF, güncellediği Dünya Ekonomik Görünümü raporunda Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 5,2 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, "Kısıtlamalar ve Kovid-19 salgınları geçen yıl ekonomik aktiviteye zarar verdi. Ekonominin yeniden açılmasıyla aktivitenin ve hareketliliğin artacağını, büyümenin yüzde 5,2'ye yükseleceğini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin ekonomisi 2022'de yüzde 3 büyüme kaydetmişti. Gayrısafi Yurt içi Hasıla'daki (GSYH) artış 40 yıldan uzun süre sonra ilk kez dünya ortalamasının altında kalmıştı.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1157,15 -0,37%
  • ALTIN ONS 1913,25 -0,46%
  • BIST 100 5013,52 -1,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8127 0,0884%
  • EURO/TURK LIRASI 20,4012 0,0686%
  • EURO/USD 1,0844 -0,012%
  • INGILIZ STERLINI 1,23484 0,00324%
  • JAPON YENI 130,248 -0,166%
  • KANADA DOLARI 1,34184 0,22482%
  • RUS RUBLESI 70,415 0,7152%
Günün En Çok Okunanları
Kamu, uzay teknolojileri uzman yardımcısı da arıyor şoför de
Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni Kovid-19 uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni Kovid-19 uyarısı
Dünyada ilk kez Türkiye'de üretilecek
GERİ
İLERİ
Kamu, uzay teknolojileri uzman yardımcısı da arıyor şoför de
Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni Kovid-19 uyarısı
Dünyada ilk kez Türkiye'de üretilecek
Dünyanın en çok araç satan üreticisi: Birinciliği 3. yıla taşıdı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL