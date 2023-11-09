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Çin'de üretici ve tüketici fiyatlarında deflasyon baskısı devam ediyor

Çin'de üretici fiyatlarında gerilemenin ve tüketici fiyatlarındaki durgunluğun sürmesi, deflasyon riskine dair endişeleri artırdı.

09 Kasım 2023 | 09:24
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Çin'de üretici ve tüketici fiyatlarında deflasyon baskısı devam ediyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin Ekim 2023 verilerini açıkladı.

Ekimde, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,2, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 2,6 düştü.

Ülkede üretici fiyatları bir yılı aşkın süredir gerilerken, tüketici fiyatlarındaki durgunluk sürüyor.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE'de 2022'nin son çeyreğinde kaydedilen gerileme, yılın 10 ayında da sürdü. ÜFE, ekimde yüzde 2,6 gerileyerek eylüldeki yüzde 2,5'lik düşüşü devam ettirdi.

Enflasyonun temel göstergesi kabul edilen TÜFE ise eylülde sabit kaldıktan sonra ekimde yüzde 0,2 azalarak durgun seyrini sürdürdü.

Ekimde gıda fiyatları yüzde 4 azalırken, gıda dışı fiyatlar yüzde 0,7 arttı. Gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği çekirdek enflasyon ise yüzde 0,6 oldu.

Dünyada Kovid-19 sonrasında başta gelişmiş ekonomiler olmak üzere enflasyonun yüksek seyrettiği bir dönemde Çin'de ters yönlü eğilimin derinleştiği gözleniyor. Ülkede tüketici fiyatları bu yıl 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yalnızca yüzde 0,4 arttı.

Fiyat artışlarının, hükümetin bu yıl için belirlediği yüzde 3'lük enflasyon hedefinin gerisinde kalacağı öngörülüyor.

 

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