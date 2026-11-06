Eskiden yarısı çöpe gidiyordu, şimdi 3 yıl saklanıyor!

Bayram, gelecekte de buna benzer projeleri hayata geçireceklerini ifade etti.

Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş da önceden yem bitkilerini "gömme" adlı sistemle sakladıklarını, bu uygulamada yemlerin büyük oranda bozulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Yemler, hem hava alması hem de kemirgenlerin tüketmesi nedeniyle neredeyse yüzde 50 oranında zayi oluyordu. Bu sistemde böyle bir durum yaşanmıyor. Ayrıca üreticilerimiz, hayvanlarının tüketecekleri kadar yemi açmış oluyorlar. Böylece bozulma oranı en aza indiriliyor ve yemler 3 yıla kadar saklanabiliyor."