Barut Hotels, 55. yılında yeni vizyonunu tanıttı

Türk turizminin köklü markalarından Barut Hotels, 55. kuruluş yıl dönümünü 27 Ekim Salı günü Antalya’da düzenlenen özel bir lansmanla kutladı. Yeni adıyla BAYOU Lara olarak misafirlerini ağırlayacak Lara Barut Collection’da gerçekleşen etkinlikte, grubun Barut Hotels Group çatısı altında yenilenen kurumsal kimliği, yeni logosunu, marka yapılanması ve uluslararası lüks turizm markası BAYOU Luxury Resorts & Villas tanıtıldı. Gecede ayrıca, 55. yıl anısına hayata geçirilen Barut Hotels Hatıra Ormanı projesi davetlilerle paylaşıldı.

Lansmanda konuşma yapan Barut Hotels Group Yönetim Kurulu Başkanlarından Ahmet Barut, grubun başarısının temelinde çalışanların emeğinin, misafirlerle kurulan güçlü bağların ve iş ortaklarıyla yıllara dayanan karşılıklı güvenin bulunduğunu vurguladı. Grup Ticari Direktörü Samuray Önen ise tesislerin kendilerine özgü karakterleri doğrultusunda yeniden yapılandırılan marka konumlandırmasını ve BAYOU Luxury Resorts & Villas'ın kişiselleştirilmiş hizmet ile sağlıklı ve uzun yaşam anlayışını öne çıkaran lüks konaklama konseptini anlattı. Mevcut merkez satış organizasyonunun ve iş ortaklarının irtibat kişilerinin değişmeyeceğini belirten Önen, Barut Hotels ve BAYOU markaları için Almanya, İngiltere ve Rusya’da satış temsilcilikleri oluşturulduğunu da paylaştı.





55 Yıllık Bir Hikayenin Yeni İmzası

1971 yılında Side’de başlayan yolculuğunu bugün Barut Hotels Group adıyla sürdüren grup, 55 yıllık köklü mirasını yenilenen kurumsal kimliğiyle geleceğe taşıyor. Misafirperverlik anlayışı, çalışanlarına verdiği değer, misafirleriyle ve iş ortaklarıyla kurduğu uzun soluklu ilişkiler, grubun yeni döneminde de değişmeyen temel değerlerini oluşturuyor.

Akdeniz güneşinden ilham alan yeni logo, Barut Hotels Group’un geçmişinden aldığı gücü, yeniliğe ve gelişime açık vizyonuyla buluşturuyor. Yenilenen marka yapılanması ise her tesisin kendine özgü karakterini ve hizmet anlayışını koruyarak farklı misafir beklentilerine daha belirgin bir marka kimliğiyle yanıt vermeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda Barut Hotels markası; Barut Hemera, Barut GOIA, Barut B Suites ve TUI BLUE Barut Andız ile farklı tatil anlayışlarına hitap eden özenli ve samimi hizmet anlayışını sürdürüyor. Barut Collection markası altında konumlanan Arum Barut Collection ise seçkin gastronomiyi, özgün deneyimleri ve kişiselleştirilmiş hizmetleri bir araya getiren konseptiyle misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Grubun uluslararası lüks turizm markası BAYOU Luxury Resorts & Villas ise kişiselleştirilmiş hizmeti, sağlıklı ve uzun yaşam yaklaşımını ve çağdaş lüks anlayışını bir araya getirerek Barut Hotels Group’un 55 yıllık birikimine yeni bir boyut kazandırıyor.





BAYOU Luxury Resorts & Villas

Barut Hotels Group’un uluslararası lüks turizm markası BAYOU Luxury Resorts & Villas, lüks konaklamayı kişiselleştirilmiş hizmet, seçkin gastronomi, iyi yaşam olanakları ve her destinasyonun kendine özgü karakteriyle yeniden yorumluyor.

Yeni marka kimliğiyle BAYOU Acanthus Side’de, BAYOU Lara Antalya’da ve BAYOU Anda Didim Delice Yarımadası’nda misafirlerini ağırlıyor. BAYOU Villas Lara ve BAYOU Villas Delice Peninsula ise özel havuzlu villaları, geniş yaşam alanları ve mahremiyeti ön planda tutan hizmet anlayışıyla misafirlerine kendilerine ait bir yaşam alanının özgürlüğünü sunmaya devam ediyor.

Markanın merkezinde yer alan BAYOU Seamless Inclusive felsefesi; gastronomiden kişiselleştirilmiş hizmetlere, iyi yaşam olanaklarından farklı ilgi alanlarına yönelik aktivitelere kadar tatilin her ayrıntısını bir bütün olarak ele alıyor. Özel süit ve villa konaklamalarına yönelik BAYOU Beyond yaklaşımı, sağlıklı yaşamı destekleyen Longevity deneyimleri ve Worldwide Kids iş birliğiyle hazırlanan çocuk programları da bu anlayışı tamamlıyor.





55. Yıldan Geleceğe Yeşil Bir Miras

Barut Hotels Group, 55. kuruluş yıl dönümünü doğaya ve gelecek nesillere değer katacak anlamlı bir projeyle de taçlandırdı. Grubun We Care All sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda, Orman Genel Müdürlüğü Geleceğe Nefes Projesi kapsamında hayata geçirilen Barut Hotels Hatıra Ormanı ile Adana, Kilis ve Kahramanmaraş’ta toplam 55 bin fidanın toprakla buluşturulması hedefleniyor.

Özellikle orman yangınlarından etkilenen alanların yeniden ağaçlandırılmasına katkı sağlamayı amaçlayan proje kapsamında, lansmana katılan davetliler ve Barut Hotels Group’un tüm çalışma arkadaşları adına fidan bağışında bulunuldu. Böylece grubun 55 yıllık yolculuğuna emekleriyle katkı sunan çalışanlar, iş ortakları ve paydaşlar, geleceğe bırakılacak bu anlamlı mirasın da bir parçası oldu.



Değişen Kimlik, Değişmeyen Değerler

Barut Hotels Group’un 55 yıllık hikayesinin merkezinde, ‘Mutlu Çalışan, Mutlu Misafir’ felsefesiyle şekillenen hizmet anlayışı, nesiller boyunca devam eden misafir ilişkileri ve iş ortaklarıyla kurulan uzun soluklu bağlar bulunuyor. Grup, misafirperverlik anlayışını faaliyet gösterdiği destinasyonların doğal ve kültürel değerlerine duyduğu sorumlulukla tamamlıyor. Uzun yıllardır ana sponsorluğunu üstlendiği Side Antik Kenti kazı çalışmaları, sanatçılara ve sanat projelerine verdiği destek, otellerinde sanat eserlerine ayırdığı özel alanlar ve çevresel sürdürülebilirlik çalışmaları, bu yaklaşımın somut örnekleri arasında yer alıyor.

