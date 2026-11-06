İş Bankası yılın üçüncü çeyreğinde 40,4 milyar lira net kar açıkladı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, İş Bankası, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde aktif büyüklüğünü 5,3 trilyon liraya yükselten bankanın öz kaynak büyüklüğü 457 milyar liraya, net dönem karı ise 40,4 milyar liraya ulaştı. Bankanın aynı dönemdeki sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 17,2 oldu.

Eylül itibarıyla 2,8 trilyon lira nakdi, 1,1 trilyon lira gayrinakdi kredi hacmi olmak üzere ekonomiye sağladığı toplam kaynak tutarı 3,9 trilyon lira olan İş Bankası, özel bankalar arasındaki konumunu korudu.

Reel ekonomiye sunduğu desteğin yanı sıra mevduatta güçlü pozisyonunu sürdüren bankanın aynı dönemde toplam mevduatı 3,5 trilyon liraya yükseldi.

Teknoloji odaklı çalışmalarına devam eden İş Bankasının mobil uygulaması İşCep, Global Finance tarafından gerçekleştirilen Dünyanın En İyi Dijital Bankaları Ödülleri'nde art arda, 4. kez "Dünyanın En İyi Bireysel Mobil Bankacılık Uygulaması" ödülünü kazandı.

İş Bankası Grubu'nun sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda 2022'den bu yana enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılayan banka, iştiraki İş Enerji aracılığıyla yürüttüğü yatırımlara bir yenisini ekleyerek Bitlis'in ardından Mardin'deki güneş enerjisi santralini devreye aldı. Bu yatırımla birlikte bankanın öz tüketim amaçlı güneş enerjisi kurulu gücü 45 megavata ulaştı.

İş Bankası, iklim kriziyle mücadelede uluslararası işbirliğinin ve somut adımların en üst düzeyde ele alındığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP 31) "iklim destekçisi" olarak yer alacak.

İklim hedeflerinin somut yatırımlara dönüşmesini destekleyen çözüm ve işbirliklerine odaklanan banka, yeşil dönüşüme sunduğu katkıyı COP 31'e taşıyacak.

Yenilenebilir enerji finansmanından tarımda verimliliğin artırılmasına, kadın girişimciliğinin desteklenmesinden KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne kadar geniş bir yelpazede müşterilerine eşlik eden banka, teknoloji odaklı çalışmalarına da devam ediyor.

"Bankamızı geleceğe daha güçlü taşıyacak bir strateji izliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Cahit Çınar, küresel ekonomideki gelişmeleri, yapısal dönüşümleri ve yapay zeka çağının beraberinde getirdiği sektörel dinamikleri yakından takip ederek proaktif bir anlayışla faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Çınar, bankayı geleceğe daha güçlü taşıyacak bir strateji izlediklerini ülke ekonomisi için değer üreten kesimlerin büyüme yolculuğunda onların finansal iş ortağı olmayı sürdürdüklerini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Bankacılık faaliyetlerimizin yanı sıra enerji, teknoloji, sanayi ve daha birçok alandaki iştiraklerimizle ülke ekonomisine çok yönlü destek veriyoruz. Bundan sonra da bir bankanın çok daha ötesinde bir kurum olarak kaynaklarımızı ülkemizin katma değerli üretimine fayda sağlamak ve tüm paydaşlarımız için kalıcı değer üretmek için kullanmaya devam edeceğiz."