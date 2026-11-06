Rubio, 2028 seçimleri için istifa edeceği iddiasını reddetti

Rubio, Demokratların Kongre'de üstünlük kazanmasıyla sonuçlanan kritik ara seçimlerin ardından Beyaz Saray'da New York Times (NYT) gazetesine mülakat verdi.

Başkan Donald Trump'ın görev süresinin sonuna kadar kendisiyle çalışmanın her zaman planları arasında olduğunu ve işini severek yaptığını dile getiren Rubio, 2028'deki başkanlık seçimlerinde aday olmak amacıyla görevinden istifa edeceği iddiasını reddetti.

Öte yandan, gelecekteki siyasi kariyeri hakkında yorum yapmaktan kaçınan Rubio, "Gerçekten 2028 hakkında daha fazla konuşmayacağım." dedi.

Seçim sonuçlarına da değinen Rubio, "Akaryakıt istasyonlarında fiyatların yükselmesinin, insanların seçim kampanyalarında övüneceği ya da propagandasını yapacağı türden bir gelişme olmadığını kabul ediyorum." dedi.

Rubio, Trump'ın seçmenler desteklemese bile gerekli gördüğü adımları atması dolayısıyla "büyük takdiri" hak ettiğini savunarak bunu "liderliğin bedeli" olarak nitelendirdi.

Ülkesinin Venezuela politikasını da değerlendiren Rubio, ABD'nin Venezuela'nın "demokrasiye dönüşünü" desteklediğini belirterek, iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiğinin sinyalini verdi.

Rubio, Venezuela'daki devlet başkanı seçiminin "ideal olarak" gelecek sene yapılması gerektiğini savunarak, bu ülkenin yeni Yüksek Mahkemeye ve seçim kuruluna ihtiyaç duyduğunu, borçlarını yeniden yapılandırması ve güvenlik güçlerinde reform yapması gerektiğini ileri sürdü.

İngiliz yayın organı The Independent'ın ABD'li ve İngiliz kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Rubio'nun 2028'deki ABD başkanlık seçimine Cumhuriyetçilerin adayı olarak hazırlanmak için istifa edeceği iddiasında bulunulmuştu.